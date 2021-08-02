Байден принимает дополнительные меры для защиты американцев от выселения

Администрация призывает распределить ранее выделенную федеральную помощь для оплаты задолженностей по аренде, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден в понедельник предпримет дополнительные меры, чтобы защитить американцев от выселения, сообщает пресс-служба Белого дома.

Благодаря введенному на уровне штатов мораторию на выселение почти 33 процента жителей страны не могут быть выселены до конца августа, но в остальных штатах необходимы дополнительные меры, подчеркивают в Белом доме.

В рамках пакетов экономической помощи, принятых в декабре 2020 года и марте 2021 года, власти штатов и муниципалитетов получили экстренную помощь в размере 46,5 миллиарда долларов, чтобы защитить миллионы американцев, столкнувшихся с большой задолженностью по аренде и угрозой выселения во время пандемии.

«Никто в Америке не должен быть выселен, когда в руках властей штатов и муниципалитетов имеются федеральные средства для выплаты задолженностей по арендной плате», – подчеркивается в заявлении Белого дома.

По словам администрации, учитывая распространение варианта «Дельта», президент решительно поддержал бы решение Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) о продлении моратория, однако 29 июня Верховный суд объявил, что CDC не может предоставить такое продление без санкции со стороны Конгресса.

В воскресенье президент попросил CDC еще раз рассмотреть возможность принятия мер на уровне исполнительной власти. Он предложил ввести новый 30-дневный мораторий на выселение для округов с высокими показателями заболеваемости. Однако пока ведомству не удалось найти возможность для введения нового точечного моратория.

В связи с этим президент принимает ряд дополнительных мер, в том числе поручает экспертам из всех федеральных ведомств изучить возможность проведения дальнейших инициатив по предотвращению выселений; призывает штаты и муниципалитеты ввести мораторий на выселение как минимум на два месяца; рекомендует приостановить процедуры выселения, предоставив арендаторам и арендодателям время на попытки получить средства из федерального фонда; призывает арендодателей и поставщиков коммунальных услуг обращаться за средствами из федерального фонда; поручает Министерству юстиции предоставить штатам и муниципалитетам разъяснения касательно возможности получить эти средства, а также выяснить, почему они не были распределены.