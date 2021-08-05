Иммигрант из России – самый старый выпускник Стэнфордской школы бизнеса

Джордж Жеденофф самый старый из ныне живущих выпускников Стэнфордская высшая школа бизнеса. В свои 104 года он по-прежнему ежедневно занимается спортом, водит машину, катается на лыжах, зуммирует и владеет iPhone как цифровой человек.

Фото: Ski Utah/YouTube

Адаптивность была отличительной чертой жизни Жеденова. Он родился в Петрозаводске, Россия, в 1917 году. Первые несколько лет своего детства он провел, путешествуя со своей семьей, поскольку они были на шаг впереди революции и последовавшей за ней гражданской войны. В конце концов они нашли убежище в Харбине, Китай, прежде чем иммигрировать в Соединенные Штаты в 1923 году.

Жизнь новичков была тяжелой и еще более тяжелой после краха фондового рынка в 1929 году. Jedenoff получил место в Стэнфорде, но изо всех сил старался покрыть ежегодные выплаты в размере 345 долларов США плата за обучение (около 6600 долларов в текущих долларах), пишет Дэйв Гилсон для Voices of Stanford Business.

Джордж Жеденофф увлекается лыжным спортом. В 95 лет мужчина стал самым возрастным лыжником в мире.