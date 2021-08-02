Конфликт приоритетов. Как Байдену помочь Украине, не обидев Европу

Нынешний президент США воспринимает Украину, в каком-то смысле, как личный проект, что означает, что он будет заинтересован в успехе этого проекта. Крах “мечты” в таком случае будет означать несостоятельность внешней политики Байдена.

На 30 августа запланирован визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Тем временем ряд конгрессменов призывает президента Джо Байдена поменять дату встречи, так как в этот день американский парламент будет на каникулах. Сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур отметила, что изменение даты позволит конгрессменам “провести надлежащий диалог с украинским президентом”. Представитель Республиканской партии Тед Круз и вовсе намекнул, что невозможность Зеленского поработать с членами Конгресса “совпадает” с “капитуляцией Байдена перед Путиным по “Северному потоку-2”.

Бывший сотрудник ЦРУ, американский специалист по кибербезопасности Пол Залаки, в свою очередь, считает, что даже в случае, если конгрессмены не смогут напрямую пообщаться с президентом Зеленским, они заранее определили свои основные шаги в части помощи Украине, и будут поддерживать ее независимо от этой встречи.

Тест на лояльность

На самом деле, слова американского киберспециалиста не лишены оснований. В США действительно наблюдается строгий двухпартийный консенсус как в части поддержки Украины, так и по поводу необходимости жесткой политики в отношении России. Во многом этот консенсус усиливается тем, что Россия, как и Китай, прочно заняла свое место во внутренней политике Соединенных Штатов. Это означает, что любые попытки американских политиков “заигрывать” с лидерами этих стран моментально используются против них их политическими оппонентами.

Россия прочно “закрепилась” во внутриамериканском дискурсе с тех пор, как предшественник Байдена Дональд Трамп использовал “российскую карту” в своей борьбе не только с политическими противниками, но и с американскими спецслужбами, заявляя, что доверяет Путину больше, чем им. Именно поэтому вопрос, заданный больше четырех лет назад журналистом Fox News Биллом ОʼРейли Трампу о том, считает ли он Путина убийцей, был своего рода внутрисистемным тестом на лояльность собственной стране, который 45-й президент США не прошел. Его ответ: “В мире множество убийц. Вы думаете, наша страна так уж невинна?” многие в американским истеблишменте расценили, как предательство. Тот факт, что спустя четыре года о том же спросили Джо Байдена, показывает, что вопрос об отношении к России продолжает играть важное значение во внутренней политике США.

Республиканцы, в свою очередь, активно пытаются “отыграться” за многочисленные обвинения их кандидата Дональда Трампа в связях с Москвой, а потому стремятся продемонстрировать: демократический президент ведет себя в этой части даже хуже, чем республиканский. К примеру, в начале июля ближайший соратник Трампа Тед Круз заблокировал утверждение тринадцати кандидатур на важные дипломатические должности в Госдепартаменте, пытаясь тем самым заставить администрацию Джо Байдена принять более жесткие меры против трубопровода “Северный поток-2”. При таком внутриполитическом раскладе у Байдена действительно не остается большого пространства для маневра.

Личная заинтересованность

К тому же не стоит забывать, что Джо Байден лично заинтересован в демократической и экономически успешной Украине как воплощении тех ценностей, за насаждение которых традиционно выступает Демократическая партия. Как он отмечал во время одного из предшествующих визитов в Киев, Украина – “это страна, которая имеет второй шанс в утверждении настоящей демократии… Это моя мечта“.

Таким образом, похоже, что нынешний президент США воспринимает Украину в каком-то смысле как личный проект, что означает, что он будет заинтересован в успехе этого проекта. Крах “мечты” в таком случае означает несостоятельность внешней политики Байдена, и даже – его несостоятельность как президента. Это особенно верно, учитывая, как прочно имя Байдена связано с Украиной.

Помимо этого, в глазах администрации США Украина выступает как важнейшее звено в общей цепочке сдерживания России. Важность прочных оборонных союзов и системы коллективной безопасности не раз подчеркивал и госсекретарь США Энтони Блинкен.

“Я хотел бы сосредоточить внимание на одной незаменимой основе: наших альянсах и партнерствах… Каждый день наши союзники и партнеры служат в качестве передовой линии нашей обороны, давая нам возможность опережать наших врагов и обеспечить наше присутствие во всех уголках земного шара без необходимости платить за это слишком высокую цену“, – отмечал Блинкен в своем выступлении в Грузии летом 2016 года.

Само место, где была произнесена эта речь, подчеркивает, что будущий госсекретарь рассматривает стремящиеся к демократии постсоветские страны в качестве таких союзников. Здесь также важно обратить внимание на фигуру нового директора ЦРУ Уильяма Бернса, в свое время работавшего послом в Москве. Это означает, что он хорошо понимает не только специфику исходящих от России угроз, но и место Украины в их сдерживании.

Конфликт приоритетов

С другой стороны, важно понимать, что при всей важности Украины для Байдена, помощь Киеву никогда не будет для Соединенных Штатов приоритетнее, чем их собственная национальная безопасность. Одну из главных угроз этой безопасности американские эксперты и чиновники на сегодняшний день видят в усиливающемся влиянии Китая. Соответственно, Соединенные Штаты заинтересованы как в создании единой трансатлантической коалиции против Пекина, так и в том, чтобы помешать дальнейшему сближению Китая и России.

Однако для того, чтобы западный мир мог выступить единым “антикитайским” фронтом, президенту США жизненно необходимо было восстановить отношения с Европой, изрядно разрушенные Трампом. К слову, отношения с союзниками по НАТО тот испортил вовсе не на вопросе “Северного потока-2”, строительству которого не препятствовал вплоть до последних месяцев своего президентства. Основные противоречия возникали из-за торговых войн и расходов на коллективную оборону, по итогам которых российские аналитики не скрывали, что должны благодарить 45-го президента за то, что оттолкнул Европу от США и способствовал ее сближению с Россией.

Соответственно, тот факт, что Байден может поступиться частью интересов Украины ради уступок Германии, был хоть и неприятен, но весьма предсказуем. Ситуация усугубляется и внутриамериканскими факторами: во время предвыборной кампании республиканцы не раз пытались обвинить нынешнего президента в связях с Китаем, и теперь, опровергая эти слухи, Байдену важно показать свою жесткость в отношении восточного конкурента.

Роль Украины

Тем не менее, очевидно, что при всех внешнеполитических уступках в США существуют очень четкие “красные линии” в отношении России и Украины, перейти которые не позволят ни одному политику. Еще одним фактором в пользу Украины стало бы (все еще возможное, несмотря на разные заявления представителей Госдепа) назначение послом США в Киеве временного поверенного Соединенных Штатов в Украине Джорджа Кента. Пол Залаки полагает, что такой сценарий весьма вероятен, и считает Кента “лучшим кандидатом” на эту должность.

Джордж Кент действительно прекрасно знает Украину, ее язык и проблемы. Он женат на крымской татарке и дважды служил в Киеве, в том числе под руководством бывшего посла Мэри Йованович. С другой стороны, не стоит забывать, что Мэри Йованович не только всячески поддерживала помощь Украине, но и требовала от Киева ряд необходимых реформ. Залаки в свое время отмечал, что эти реформы касаются не только борьбы с коррупцией, но и обеспечение принципа верховенства права на фундаментальном уровне. Вероятно, при Кенте эти требования актуализируются.

С другой стороны, выстраивание эффективной и прозрачной системы, основанной на законе, заманчиво притоком в Украину новых инвестиций, в том числе в области передовых технологий. Сюда относится как IT-сектор, так и развитие системы перехода на зеленую энергетику, которая в будущем сможет сделать Украину гораздо более независимой от российского транзита.

Ксения Кириллова, DSNews