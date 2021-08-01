Трампизм и Критическая Расовая Теория

Что общего между караванами мигрантов, туалетами для транссексуалов и расизмом против белых? Это далеко неполный список «ужасов», подпитывающих паранойю членов культа Трампа. Трамписты могут говорить об этом до посинения, притворяясь, что это программа многочисленных врагов Дорогого Лидера. Здесь невольно вспоминается поговорка «у кого, что болит».

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Одним из последних источников сфабрикованной ярости трампистов стала Критическая Расовая Теория (КРТ). Причём в данном случае ложь работает в три этапа для максимальной эффективности:

1) Трамписты искажают определение КРТ. Под эту теорию записываются самые экстремальные вещи. Например, трамписты приписывают КРТ идеи о том, что все белые люди расисты. Поскольку трампизм невозможен без расизма, трамписты используют КРТ для разжигания межрасового конфликта.

2) Трамписты заявляют, что эту экстремальную версию КРТ преподают в школах, университетах и внедряют на работе. Это делается, чтобы вызвать страх и ненависть у белых людей, которых «притесняют». Ничего подобного, конечно, не происходит.

3) Трамписты начинают запрещать КРТ в школах. Если на первом этапе, трамписты дают узкое (и неверное) определение КРТ, то на последнем этапе они запихивают в КРТ любую антирасистскую информацию, вплоть до того, что запрещается обсуждать любые расовые вопросы и честно преподавать историю США. В их понимании не нужно рассказывать белым детям про рабство, потому что они могут почувствовать себя виноватыми или станут менее патриотичными. Иными словами, те же самые люди, которые делают вид, что борются с советским социализмом и за свободу слова, хотят поменять школьную программу на что-то типа Истории КПСС.

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Что такое КРТ? Всё началось ещё в 70-х годах в юридических школах. Изначальная идея заключалась в том, что нейтрально написанные законы могут приводить к расистским результатам.

Например, можно принять закон, запрещающий предварительное голосование в воскресенье перед выборами. В субботу голосовать можно, в понедельник можно, а в воскресенье у нас будет выходной. В этом законе нет ни слова о расе. Но если темнокожее население обычно голосует после воскресной церковной службы, то этот закон непропорционально повлияет именно на эту группу людей. Доказать, что законодатели преследовали расистские цели очень сложно, но с точки зрения КРТ достаточно доказать расистский результат.

Классическая КРТ не интересуется расизмом отдельно взятых людей – только системным (или структурным) расизмом. О неоспоримых статистических доказательствах существования структурного расизма в США я писал в других статьях.

Многие противники КРТ считают, что если мы сделаем вид, что расизма больше нет, он сам исчезнет. И любые разговоры о расе только ухудшают ситуацию. Это напоминает старый анекдот, когда дом Штирлица окружили, советский разведчик вышел на балкон и сказал, что дома никого нет. От того, что мы объявим, что системного расизма больше нет, он не исчезнет. Зато, когда расизм действительно исчезнет, нам не нужно будет об этом торжественно объявлять.

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Но среди сторонников КРТ много разных противоречивых идей и направлений. Всегда можно найти перегибы.Например, профессор философии Джордж Йанси считает, что любой белый человек – расист просто потому, что он существует и таким образом помогает системному расизму. Аналогично, любой мужчина – женоненавистник, а любой гетеросексуал притесняет представителей ЛГБТ.

Его логика понятна, но это не значит, что с ней нужно соглашаться. Во-первых, это подмена причины-следствия, потому что системный расизм даёт белому человеку преимущество, а не наоборот. То есть бороться нужно с системой, а не с отдельно взятыми людьми. А во-вторых, у большинства людей, которые не будут вникать в этот аргумент, создаётся впечатление, что их коллективно обвинили в расизме, потому что они белые. А это уже можно интерпретировать как обратный расизм.

Можно привязать идеи Йанси к КРТ, но многие сторонники КРТ не признают его философию. В любом случае ничего подобного не внедряется ни в учебной программе, ни на рабочих местах.

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Вообще, меня всегда поражало, удивляло и умиляло, когда мне, жителю США, начинают рассказывать о моей ужасной жизни в Америке. Недавно я узнал от людей, которые никогда здесь не были, что я должен становиться на колени перед афроамериканцами и целовать их ботинки.

Я, конечно, не растерялся, и объяснил, что мы делаем это добровольно и получаем от этого массу удовольствия до такой степени, что афроамериканцев на всех не хватает, выстраивается очередь, в том числе по записи. Я даже предложил по блату прислать ношеную обувь.Но если серьёзно, то я ни разу не столкнулся с расизмом против белых ни на работе, ни в учёбе. И я лично не знаю ни одного человека, который испытал нечто подобное в Америке. Вся эта галиматья практически всегда исходит от трампистов.

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Почему трамписты постоянно выискивают точки потенциального конфликта, раздувают их и искажают до неузнаваемости?У трампизма нет идеологии. Если рассматривать трампизм как наследника республиканской партии, то вскоре становится понятно, что от платформы республиканцев ничего не осталось. До Трампа республиканцы выступали за свободную международную торговлю – Трамп развязал торговые войны сразу с несколькими странами. До Трампа республиканцы выступали за сильную внешнюю политику – Трамп предавал союзников и «обнимался» с врагами. До Трампа республиканцы переживали за национальный дефицит – Трамп добрался до новой кредитной карты.

Республиканцы породили трампизм и вырастили его, пока эта злокачественная опухоль не захватила весь организм. Платформа партии превратилась из фасада консерватизма в откровенный культ личности Трампа: «мы за то, что скажет Дорогой Лидер».

Если вы спросите демократов и к ним примкнувшим об их политических позициях (или найдёте республиканца, который последние 5 лет пробыл в коме), то вам дадут какой-то позитивный ответ. Многие скажут, что они хотят победить пандемию, инвестировать в инфраструктуру, реформировать медицинскую систему и так далее. Вы можете соглашаться или не соглашаться, но скорее всего вы сможете вести какой-то рациональный диалог.

Но если вы спросите трампистов, они выдадут длинный список «обид», окрашенный страхом и ненавистью. Они не могут сказать, «за что» они, только «против чего». Против «социализма», демократов, журналистов, учителей, учёных, иммигрантов, мусульман и вообще всех, кто выглядит по-другому. В этом разговоре их обиды и эмоции всегда будут козырять над вашей правдой и фактами.

И эти эмоции не нуждаются в логике или последовательности. Если до КОВИДа трамписты боролись «за жизнь», спасая эмбрионы от абортов, то во время эпидемии они отказались носить маски и делать прививки, чтобы спасти себя и своих близких. Если год назад трамписты защищали полицейских от движения БЛМ, то 6-го января они избивали полицейских Капитолия флагами в поддержку полиции. Трамписты постоянно кричат о том, как притесняют их «свободу слова», но не стесняются атаковать любого, кто посмеет критиковать Дорогого Лидера.Не имея убеждений и принципов, трампизм нуждается в постоянной эмоциональной подпитке. В 2016-м году они боялись мусульман. В 2017-м они спасали памятники конфедерации. В 2018-м Америку должен был уничтожить караван беженцев. Как паразиты, трамписты вынуждены искать новый источник ярости, когда предыдущий источник иссякает.

В результате развилась информационная экосистема, в которой генерируются новые объекты страха и ненависти. Этим занимаются целые организации, типа Fox News, и отдельные персонажи, такие как Бен Шапиро.

Зачастую авторы сами не верят в собственные сказки. Например, сотрудники Fox News уже давно сделали себе прививки от КОВИДа. Но это не мешает им идти в эфир и распространять дезинформацию о вакцинах. Потому что их задача не вещать правду и даже не спасти чью-то жизнь, а заработать. И чем невероятнее и скандальнее их произведения, чем больше негативных эмоций они вызывают, тем больше просмотров, кликов и денег.

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Трампизм – это движение интеллектуального банкротства, которое не способно честно побеждать на выборах. Трамписты не могут соревноваться идеями, которых у них нет. Они не могут сравниться компетентностью с администрацией Байдена. И даже демографические изменения в стране работают против них. Их единственный путь к победе лежит через пропаганду страха и ненависти.

Не поддавайтесь на провокации!

Dmitry Abramson