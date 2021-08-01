О назначении иммигранта из Украины Олега Андрюка тренером калифорнийской команды CalAquatics объявили главные тренеры по плаванию и прыжкам в воду среди мужчин и женщин Дэвид Дерден и Тери Маккивер.

На момент назначения стаж тренерской работы Олега Андрюка насчитывает почти 30 лет на национальном и мировом уровнях. Карьеру тренера он начал после завершения успешной карьеры в Украине. До своего нового назначения он был тренером Стэнфордского дайвинг-клуба с 2009 по 2021 гг., 10 лет из которых был главным тренером. Также Андрюк тренировал команду «Trojan Diving Club» с 1999 по 2009 гг., где был в том числе главным тренером последние четыре года.

Успех Андрюка в Стэнфордском дайвинг-клубе принес ему несколько международных назначений, в том числе в качестве помощника тренера сборной США на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Андрюк также работал в составе команды на чемпионате мира FINA 2016, чемпионате мира FINA 2015 и чемпионате мира среди юниоров 2014 года.

Олег Андрюк занял свою первую тренерскую позицию в спортивном клубе «Азов» в городе Мариуполь в 1993 году, а затем переехал в США, где занимал должность главного тренера по прыжкам в воду в колледже Клермон-Помона, а затем полностью перешел в клуб Trojan Diving Club.

Олег за свою 16-летнюю профессиональную карьеру завоевал 10 золотых медалей на национальном чемпионате Украины по прыжкам в воду. Он получил степень по физическому воспитанию в Донецком государственном университете в 1993 году.

Сам Олег говорит, что для него “большая честь занять должность тренера по прыжкам в воду в Калифорнии”.

“Моя конечная цель – внести свой вклад в общие результаты, чтобы помочь мужской и женской командам CalAquatics по плаванию и прыжкам в воду получать будущие национальные титулы,” – сказал Олег.