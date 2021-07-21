Cуд впервые отправил за решетку обвиняемого по делу о нападении на Капитолий

38-летний житель Флориды, Пол Ходжкинс, стал первым, кто получил фактический срок заключения из-за участия в атаке на Конгресс США. Он проник в зал заседаний Cената, размахивал там флагом «Трамп-2020» и делал сэлфи.

История вопроса

Ранее суды разных инстанций рассматривали дела против других участников беспорядков – среди них семьи, много женщин, семья из Техаса, бывшие военнослужащие и те люди, которые до или к моменту нападения на Капитолий были сотрудниками правоохранительных органов.

Многие из тех, чьи дела уже рассмотрели судьи и даже жюри присяжных, уже несут наказание, отделавшись легким испугом: условное заключение и наблюдение после окончания срока, многочасовые общественные работы, а также запрет на покупку и хранение огнестрельного оружия.

Cреди тех, кому были оглашены приговоры, есть и участники праворадикальных группировок Proud Boys, Three Percenters и Oath Keepers, некоторые были приговорены к тюремным срокам, но их отменили из-за того, что они ожидали вынесения приговора за решеткой.

Дело Ходжкинса

Дело в отношении Пола Ходжкинса – 38-летнего крановщика из Флориды – совсем другая история. Его адвокат просил не заключать его под стражу, отмечая, что у Ходжкинса до этого не совершал правонарушений. После участия в атаке на Капитолий он, дескать, публично раскаялся в содеянном, стал волонтером приюта для животных и продовольственного банка – места, где выдают бесплатную еду потерявшим работу и нуждающимся американцам, а также стал прихожанином церковной общины. В качестве доказательств того, что Ходжкинс встал на путь исправления, его защитник привел еще два аргумента: дескать, подсудимый сделал вакцину от коронавируса и признает Джо Байдена законно избранным президентом США. На судью Рэндольфа Мосса эти заверения произвели небольшое впечатление, он назвал действия Ходжкинса «нападением на демократию».

В свою очередь, представители обвинения отметили, что за правонарушения, в которых обвиняют Ходжкинса, стоит запросить от 15 до 21 месяцев тюрьмы, они в качестве наказания указали 18 месяцев пребывания под стражей. Помощник генерального прокурора США Мона Седки отметила, что тот вошел в здание Капитолия вместе с бунтовщиками, находился возле сенатской трибуны, препятствовал демократической процедуре оглашения результатов голосования выборщиков. Примечательно, прокуроры не обвинили подсудимого в терроризме прямо, но сравнили его поведение с терроризмом местного масштаба.

«Решение о вынесении приговора о 18-месячном тюремном заключении, о котором просит обвинение, отправит четкий и громкий сигнал возможным желающим присоединиться к бунту, относительно того, что, когда они будут задержаны, их привлекут к ответственности. А люди, размышляющие о повторении атак 6 января, откажутся от своих намерений, потому что следующего раза не будет», – заявила Седки в зале суда.

Судья Рэндольф Мосс отметил, что его больше всего зацепило появление Ходжкинса в зале Сената не с американским флагом, но с флагом «Трамп-2020». По мнению судьи, именно этот факт является свидетельством верности конкретному человеку, а не стране и его тяжело недооценить в качестве символического жеста в свете захвата Капитолия во время процедуры утверждения результатов президентских выборов.

И что теперь?

В США действует понятие судебного прецедента. Проще говоря: с этого момента при вынесении последующих приговоров в отношении фигурантов атаки на Капитолий 6 января судьи могут использовать этот приговор в качестве основы для принятия решений.

В данный момент возбуждено более 550 дел, еще около 300 человек пока не идентифицированы следствием, но Минюст США уверен –это вопрос времени.

Наталка Писня, Голос Америки