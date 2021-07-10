Клиники Сакраменто пытаются развеять сомнения русскоязычного сообщества по поводу вакцинации от COVID-19

Русскоязычное сообщество в регионе (в основном это выходцы из стран бывшего Советского Союза: Беларусь, Молдова, Россия, Украина и др.) относится к наиболее сомневающемуся в вакцинации (в ее действенности, безопасности, безвредности), поэтому медицинские учреждения города направляют свои усилия, чтобы убедить эту категорию населения сделать прививки.

Сомнения в вакцинации присущи разным жителям Америки: среди латиноамериканцев и чернокожих американцев это явление хорошо задокументировано и изучено. Как сообщает представитель сети Sutter Health Гэри Заворал на страницах Citrus Heights Messenger, в двух недавно организованных Sutter Health клиниках вакцинации при церкви Ранчо Кордова вакцину получили латиноамериканцы или афроамериканцы, но не было ни одного русскоязычного жителя. Хотя, в регионе проживает около 5% русскоязычного населения.

В Folsom Cordova Community Partnership менеджером по семейным ресурсам работает Неля Гриб (Nelya Hryb), когда она разместила флаер клиники вакцинации в русскоязычной группе в Facebook, тут же посыпались гневные смайлики и комментарии вроде “Ужас! Зачем рекламировать яд?”. По информации Citrus Heights Messenger, с точки зрения Нели, одной из основных причин нерешительности является то, что русскоязычное сообщество исторически испытывало недоверие ко всем прививкам из-за общего недоверия к правительству.

Также, по словам Нели, русскоязычные районы «постоянно бомбардируются теориями заговора, специально нацеленными на нашу общину. Так что действительно трудно найти, что правда, что правильно и где найти правильную информацию”.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о том, что в соседнем Уэст Сакраменто при вакцинации предоставляют русскоязычных переводчиков, а в штате Орегон власти нанимают русскоговорящих сотрудников для устранения мифов о вакцинации.