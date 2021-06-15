После семи мифов о КОВИДе-19 (предыдущая статья) мне конечно прислали 8-й: вакцинированные люди опасны для окружающих. Они что-то излучают на «энергетически-волновом» уровне. На эту тему у меня состоялся такой разговор:

– Вакцинированные люди опасны для невакцинированных. Они излучают волны.

– Какие волны? 5G?- А какое это имеет значение?

У меня создаётся впечатление, что пандемия проверяет нас на уровень развития. Нет, не индивидуально, а скорее коллективно, как вид. Потому что развитая цивилизация, столкнувшись с примитивным вирусом, непременно его победит – здесь даже не должно быть никаких сомнений. Общество примет меры предосторожности, в срочном порядке разработает вакцину и лечение. А каждый человек будет делать всё от него зависящее для победы.

А значит причин не вакцинироваться от КОВИДа-19 очень много, а причин вакцинироваться всего две: 1) обеспечить безопасность лично себе и 2) обеспечить безопасность другим.

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Начну с первой – здесь нам просто повезло. Всего за год сразу несколько компаний разработали очень эффективные и безопасные вакцины. Я пишу прежде всего про разрешённые в США Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson/Jansen, плюс Oxford-AstraZeneca CoviShield, которую используют во многих других странах.

Все четыре вакцины заставляют ваши клетки временно производить отдельный протеин вируса SARS-CoV-2. Наверно все видели иллюстрации коронавируса, в которых белки S (spike protein) торчат из «шарика» вируса – отсюда и название «корона». Эти протеины работают как «ключ», чтобы вирус мог зацепиться за рецептор клетки и «взломать» её. Но не в составе вируса этот белок абсолютно инертный и безвредный.

Однако ваша иммунная система видит белок S как чужеродное тело и говорит «это не я» – и начинает зверствовать (в хорошем смысле). В конце концов она вырабатывает антитела и другие методы уничтожения этой молекулы и, самое главное, запоминает, как это делать. Впоследствии, если вы столкнётесь с этим белком уже в полной комплектации с вирусом, иммунная система немедленно обезвредит и уничтожит врага.

Принципиальная разница между лидирующими вакцинами в том, как они доставляют инструкции по производству белка в клетки. Pfizer и Moderna используют технологию мРНК, а J&J и AstraZeneca используют более традиционный вирусный вектор – безвредный для человека вирус (не имеющий никакого отношения к коронавирусу).

Интересно, что Pfizer и Moderna независимо друг от друга пришли к одинаковому результату: 94-95% эффективность против коронавируса. Эффективность AstraZeneca около 70%, а J&J, которая ограничивается всего одним уколом, около 66%. Поскольку вакцины тестировались на разных вариантах SARS-CoV-2, сложно напрямую сравнивать их эффективность. Но даже в тех случаях, когда вакцина не защитит от заболевания, болезнь после вакцинации проходит намного легче и без серьёзных последствий.

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Если вам лично не хочется делать прививку, потому что вы не боитесь переболеть, то есть ещё и вторая причина: вы можете заразить других. Это могут быть ваши близкие, друзья, коллеги или просто незнакомцы. И эти люди, в свою очередь, распространят вирус дальше.

Каждый больной заразит какое-то количество людей. Среднее арифметическое этого процесса обозначается буквой «R» (reproduction factor). Например, если в среднем каждый больной передаст свою инфекцию двум людям, то R=2. При этом рост количества заражённых происходит в геометрической прогрессии: один заразил двух, два четырёх, дальше 8, 16, 32, 64… Если каждый «виток» занимает одну неделю, то к 20-й неделе один больной приведёт к миллиону заражённых.Если нам удастся довести R до единицы, то количество больных будет приблизительно одинаковое. Но если нам удастся опустить R ниже единицы, то пандемия пойдёт на нет. Например, если R=½, то миллион больных заразит 500 тысяч, которые в свою очередь заразят 250 тысяч, и так далее, пока вирус не исчезнет совсем.

Есть много методов, способных повлиять на R. Мы пытались остановить пандемию изоляцией и масками. Но самый надёжный метод – забрать у вируса потенциальные мишени для заражения. Чем больше населения имеет иммунитет, тем меньше возможностей у вируса продолжать плодиться.

Иммунитет появляется в двух случаях: перенесённая болезнь или прививка. Смертность от КОВИДа-19 где-то 1%, но у многих выздоровевших остаются серьёзные последствия. Поэтому вакцинация намного безопаснее, эффективнее и быстрее. Нам даже не нужно, чтобы абсолютно все сделали прививки. Нам практически нужно довести иммунитет среди населения до такого уровня, чтобы R было меньше единицы. Конечно, чем больше прививок и чем меньше R, тем лучше.

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Почему НЕ стоит вакцинироваться? Есть люди, которым вакцины противопоказаны по медицинским причинам. Вакцина пока не протестирована для детей младше 12 лет (только Pfizer протестирован с 12 лет) и беременных женщин (хотя доктора всё равно рекоммендуют беременным вакцинироваться). Поэтому все остальные тем более должны вакцинироваться, чтобы их защитить.О конспирологах я уже писал, а антиваксеры и прочие паразиты это читать всё равно не будут. Для всех остальных предлагаю неполное собрание из семи распространённых причин не вакцинироваться.

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Причина №1. Вакцины разработали слишком быстро, и они недостаточно протестированы.

Действительно, никогда ещё не удавалось изобрести новые вакцины за год. Но пандемия требовала технологических, бюрократических и финансовых подвигов при соблюдении всех протоколов безопасности.Я последний человек, который будет хвалить Трампа, учитывая сколько людей он погубил. Но нужно отдать должное его администрации, которая выделила деньги и заранее гарантировала покупку вакцин.

Ирония, конечно, состоит в том, что именно успех вакцин зачастую настораживает скептиков. Сделали бы медленно – мы бы жили с этим вирусом ещё очень долго. Сделали быстро – тоже плохо. Нам не угодишь!

Но на сегодняшний день уже сотни миллионов людей привились без каких-либо последствий. Если этого не достаточно, то вряд ли ещё сотня миллионов кого-то переубедит.

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Причина №2. Вакцины не были полностью одобрены – только для срочного использования (Emergency Use Authorization).

Это правда, что все вакцины от КОВИДа-19 пока что одобрены под эгидой срочного использования. Но с точки зрения безопасности, они прошли те же самые стадии проверки.

Конечно, попытки остановить пандемию ускорили процесс. Принципиальная разница была в том, что производство вакцин началось параллельно с тестированием. Как только FDA (Food & Drug Administration) одобрило вакцину, большие партии уже были готовы к поставкам.

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Причина №3. Pfizer и Moderna используют новую и непроверенную технологию мРНК.

Первые и единственные успешные вакцины на основе мРНК действительно были разработаны против КОВИДа. Однако сама технология разрабатывалась десятки лет. Последние несколько лет разрабатываются вакцины мРНК от бешенства, цитомегаловируса, Зики и две от гриппа. Все пять вакцин прошли первую стадию тестирования на людях со смешанными результатами эффективности и побочных эффектов.

Недавно выявился потенциально первый более серьёзный побочный эффект от вакцины мРНК. Несколько сотен человек в США, в основном молодые мужчины, получили сердечные воспаления. В группе от 16 до 24 лет ожидалось от 10 до 102 случаев миокардита или перикардита, но после вакцин было зафиксировано 283 случаев в течение недели после прививок. То есть статистически это заметная разница.

Однако около 130 миллионов американцев уже получили две дозы вакцин мРНК. А значит этот побочный эффект может быть у нескольких человек из миллиона, в то время как шанс умереть от КОВИДа где-то 1 из 100, не говоря уже об осложнениях. Более того, воспаление сердца проходит само или лечится. И тем не менее это лишний раз подтверждает, насколько тщательно эксперты следят за любыми малейшими последствиями от вакцинации.

Но если вы всё равно не доверяете технологии мРНК, то по крайней мере в США у вас есть возможность воспользоваться вакциной J&J.

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Причина №4. После J&J и AstraZeneca могут образовываться тромбы.

В очень редких случаях в основном у женщин детородного возраста могут возникнуть тромбы. Шансы возникновения тромбоза приблизительно один из миллиона (повторюсь, что умереть от КОВИДа один из ста), причём этот симптом лечится, если вовремя обратиться к врачу. Публикация потенциальной связи между вакциной и тромбами снова подчёркивает, насколько серьёзно и открыто учёные подходят к любым побочным эффектам, связанными с прививками.

Если вы рационально оцениваете риск, то это не должно быть причиной не вакцинироваться. Но если вы всё равно боитесь тромбов, то в США у вас есть возможность воспользоваться вакцинами Pfizer или Moderna.

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Причина №5. Мы не знаем, какие последствия будут через несколько лет.

Это аксиоматично верно. Мы знаем, что вакцины уже работают около 9 месяцев, и мы не знаем, как они будут работать после 10 месяцев. А через 5 лет мы точно так же не будем знать, что будет через 6.

Однако из предыдущего опыта с вакцинами известно, что побочные эффекты проявляются в течение 6 недель. Отсюда можно достаточно уверенно предположить, что все побочные эффекты уже проявились. А останавливать пандемию нужно прямо сейчас.

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Причина №6. Я боюсь побочных эффектов.

Реакция иммунной системы на симуляцию вируса бывает разной. В самом худшем случае может быть аллергический шок в первые несколько минут. Это бывает очень редко, и это лечится в больнице за 24 часа. Поэтому после прививки просят посидеть 15 минут.

Более стандартная реакция похожа на заболевание: скачет температура, болит голова, ломит мышцы, знобит. Как правило, это заканчивается за один-два дня. Опять же, это намного лучше, чем переболеть КОВИДом.

У многих реакции вообще нет. Причём чем человек старше, тем меньше шансов на побочные эффекты.

* * *Причина №7. Зачем спешить? Вакцинироваться я всегда успею.

Ну кроме первых двух причин, защитить себя и других, у нас сейчас гонка между вакцинами и мутациями вируса. С каждой «успешной» мутацией, вирус может сделать вакцины менее эффективными. Чем дольше и чаще он копирует себя в нас, тем больше шансов на новые мутации. Но если мы полностью искореним вирус, этот процесс можно будет остановить раз и навсегда.

* * *А как же Спутник? Спутник Лайт? Спутник без сахара? В конце концов обезжиренный Спутник? И, мой любимый, Спутник с ароматом клубники?

У меня нет сомнений, что в России есть серьёзные учёные-специалисты, которые тоже в кратчайшие сроки разработали эффективную вакцину. Конкретно Спутник V претендует на 91% эффективность, что подтверждено некоторыми независимыми исследованиями. И тем не менее многие эксперты относятся к Спутнику очень скептически.Спутник V был разработан по тому же принципу, что J&J и AstraZeneca, то есть вирусный вектор инструкций сборки протеина. Только вирус в первой и второй прививке разный, что теоретически должно увеличить эффективность.

Проблема даже не в самой вакцине, а в том, что Путин превратил это в тупой геополитический инструмент. Готовность вакцины была объявлена до того, как она прошла необходимые тесты. Кремлеботы привычно стали распространять дезинформацию о других вакцинах и продвигать свою. В результате скептиков российской вакцины и вакцин вообще стало ещё больше.

Спутника нет в США, поэтому вопроса вакцинироваться ли российской вакциной не стоит. Если у вас нет доступа к другим вакцинам, то в такой ситуации сложно что-то посоветовать. Я думаю, что я бы всё равно сделал прививку.

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Какая вакцина всё-таки лучше? Это хорошая проблема, когда у вас есть выбор вакцин. Во многих странах вакцин не хватает и выбирать не приходится. Но в США количество вакцин уже превышает спрос. В таких случаях я говорю «Ваша вакцина – самая лучшая».

– Что, таки Модерна?

– Нет, конкретно, ваша, в вашем шприце. Потому что именно она защитит вас и ваших близких.

Dmitry Abramson