Славянская церковь собирает деньги в связи с трагической смертью дьякона

Вчера, 7 июля, в семье Кочиных произошла трагедия – умер глава семейства Михаил Кочин. Во время работы на него упала ветка и насмерть пришибла молодого мужчину. У Михала остались жена Виктория и 3 детей: Анжелина, 16 лет, Адам, 11 лет, и Лия, 9 лет.

Церковь New Life Church, в которой Майк служил дьяконом, помогает собирать деньги для семьи на GoFundMe.

В объявлении на сбор денег говорится “Майк был удивительным человеком, самоотверженным мужем и отцом. Его любили и восхищались все, кто встречался с ним, и он был истинным примером любви Христа ко всем, кто его окружал.”