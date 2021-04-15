В Уэст Сакраменто при вакцинации предоставляют русскоязычных переводчиков

В субботу, 10 апреля 2021 г., с 10:00 до 14:00. Детский альянс округа Йоло (Yolo County Children’s Alliance, YCCA) в партнерстве с администрацией округа Йоло, руководителем округа 1, Оскаром Виллегасом, городом Уэст Сакраменто и церковью Святого Креста провел первую широко посещаемую клинику вакцинации в Уэст Сакраменто, распространив 542 вакцины первой дозы среди жителей 95691 и 95605 почтовых индексов для лиц старше 18 лет.

В этих районах многие жители не говорят по-английски или имеют ограниченный доступ к Интернету или технологиям. Чтобы устранить любые культурные, языковые или технологические барьеры и побудить жителей пройти вакцинацию, YCCA и округ Йоло раздавали клиентам Детского альянса округа Йоло листовки на разных языках и информацию CDC о вакцине. Кроме того, округ и YCCA позаботились о том, чтобы в клинике было несколько переводчиков, говорящих на испанском, русском, фарси и урду.

YCCA округа Йоло фокусируется на неблагополучных общинах и на признании языковых барьеров, культурных различий, религиозных проблем и общих недостатков, когда дело доходит до технологий и ресурсов. Наличие клиники вакцинации – это только верхушка айсберга, когда речь идет об услугах, предоставляемых YCCA. Организация предлагает программы по укреплению семьи, программы жилищной помощи, классы для родителей, помощь в подготовке налогов, помощь при регистрации в Medi-Cal и CalFresh, еженедельное распределение продуктов питания и многое другое.