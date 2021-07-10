В минувшую пятницу 71-летняя Кейтлин Дженнер провела свою первую пресс-конференцию после того, как она объявила, что будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии от Республиканской партии. Встреча с журналистами прошла в скромном конференц-зале отеля без видимой охраны.

После двухминутного вступительного заявления, в котором она пожаловалась на высокие налоги штата, Кейтлин Дженнер ответила на 10 вопросов меньше, чем за 15 минут. В пятницу она заявила, что не хочет поддержки Трампа (известно, что она поддержала его в 2016 году), и не говорила с ним о кампании.

Во время конференции Дженнер предложила построить опреснительные заводы для производства большего количества воды, но не пояснила, когда и где такие сооружения могут быть построены. Она также заявила, что она серьезный кандидат на пост губернатора.

Кроме этого Кейтлин Дженнер собирается опубликовать на следующей неделе налоговые декларации и планирует месячный автобусный тур по всему штату.