Пандемия COVID-19 усугубила жилищную проблему в Калифорнии

Новые данные Гарвардского объединенного центра жилищных исследований свидетельствуют о растущем разрыве жилищного фонда в стране, и особо остро этот разрыв проявляется в Калифорнии. Пандемия COVID-19 только усугубила эту проблему, арендаторы и домовладельцы сталкиваются с растущими долгами, а в сельских районах идет активное строительство особняков, а не жилья для жителей с маленьким доходом.

Специальный брифинг Ethnic Media Services был посвящен этой проблеме, участники – Тина Росалес, советник по политике в Western Centеr on Law & Poverty (Tina Rosales, Policy Advocate, Western Center on Law & Poverty), Сара Кимберлин, старший аналитик по политике в Центре бюджета и политики Калифорнии (Sara Kimberlin, Senior Policy Analyst, California Budget & Policy Center), Франсиско Дуэньяс, генеральный директор Housing Now (Francisco Duenas, Housing Now CEO), Лесли Лейтон, редактор ChicoSol и Ларри Холстед, журналист и политолог, ставший бездомным в результате пожара в Парадайзе и столкнувшийся с жилищной проблемой в Чико (Larry Halstead) – поделились видением ситуации и своими мыслями по поводу ее решения.

Тина Росалес выделила 3 основные тенденции, связанные с жилищной проблемой. Первая – моратории на выселение, которые приводит к росту долгов. Сейчас действует 2 моратория на выселение – федеральный от CDC, продлен до 31 июля и калифорнийский, который был продлен до 30 сентября. Вместе с продлением моратория на выселения власти Калифорнии приняли решение покрыть задолженность по аренде семьям с низким доходом, на это предполагается потратить 5,2 миллиарда долларов.

Вторая тенденция – равномерное строительство жилья. Давно известно, что в Калифорнии дефицит доступного жилья и его требуется гораздо больше, чем есть на рынке. При этом важно учитывать условия окружающей среды, в частности, пожары, потому что они зачастую приводят к увеличению числа бездомных и к усугублению проблемы с жильем. Третья тенденция – потребность в юридических услугах. По словам Тины, жители сельской местности особо остро нуждаются в них, а специалистов не хватает. С ее точки зрения, доступные юридические услуги могут помочь уменьшить количество бездомных она улице.

Сара Кимберлин обратила внимание, что арендаторами в Калифорнии чаще всего являются люди с невысоким доходом (по ее данным, около 2/3 калифорнийцев с доходом ниже уровня бедности, снимают жилье); с точки зрения этнической принадлежности это афроамериканцы, латиноамериканцы, коренные американцы и иммигранты, включая нелегальных иммигрантов. Мораторий она выселение непосредственно касается именно эти категории населения.

Кризис доступного жилья в Калифорнии, как известно, возник задолго до пандемии коронавируса. По словам Сары, 85% калифорнийцев с низким доходом платили треть своего дохода за аренду жилья до COVID-19; 60% вынуждены были тратить половину своего дохода на оплату жилья. Эти люди до сих пор остаются в зоне риска, т.к. рынок труда еще не восстановился и предложений о работе, где нужен неквалифицированный труд, не так уж много.

Франциско Дуэньяс рассказал об исследование, которое провела его организация: примерно 730 тысяч калифорнийцев имют задолженность по оплате аренды, 8 из 10 арендаторов-должников потеряли работу из-за пандемии; общий долг за аренду в Калифорнии составляет более 3 миллиардов долларов. Исследование также показало, что несмотря на мораторий, действующий в Калифорнии, некоторые собственники жилья выселяли арендаторов. Также, к сожалению, существует много барьеров, чтобы получить помощь. Среди барьеров для получения помощи Франциско назвал технологический (не у всех арендаторов есть компьютер или выход в интернет, а все программы требуют онлайн заявки); иммиграционный статус; документальное подтверждение потери дохода и др.

Кроме этого, некоторые собственники жилья запугивали своих арендаторов выселением. Также, согласно исследованию, мораторий на выселение предотвратил около 186 тысяч новых случаев COVID-19 и 6 000 смертей, связанных с им.

Серьезной проблемой в вопросе с доступным жильем является то, что земля покупается для частного строительства или инвестирования (особенно в Кремниевой Долине), что уменьшает количество земли, предназначенной для застройки бюджетного жилья. Поэтому многие общественные организации, связанные с жилищным вопросом, прилагают максимум усилий, чтобы не вся земля уходила для строительства особняков.

По мнению Лесли Лейтон, с точки зрения соотношения заработка и расхода на оплату жилья самая плохая ситуация в Чико. Популяция бездомных в городе выросла (по данным Лесли, около 1000 бездомных обитают на улицах города), отчасти это связано с пожарами. Например, пожар в Парадайсе, уничтоживший 15 тысяч домов, привел к тому, что в Чико прибыло 20 тысяч людей и цены на жилье подскачили вверх. Власти города не справляются с решением жилищного вопроса.

Ларри Холстед рассказал о своем печальном опыте. Его дом сгорел во время пожара в Парадайсе, сейчас он, больной раком, живет вместе с женой-инвалидом и 5 приемными детьми в RV. После пожара Ларри оказался на Севере Калифорнии, был бездомным 3 месяца, пока искал жилье, аренда которого стоила в 2 раза дороже, чем в Магэлии (город рядом Парадайсом). Параллельно он вел активистскую деятельность, помогал бездомным, собирал фотографии, документы для борьбы против PG&E. Во время его злоключений, Ларри по ошибке был отправлен в психиатрическую клинику в Чико, когда ошибка была обнаружена, его выпустили на улицы города.

Ларри рассказал, что как только у него появился телефон, он сразу же стал искать различные программы помощи и обращаться в организации и фонды. Он особо подчеркнул, что люди не осознают, насколько легко они могут стать бездомными, причиной тому могут быть как развод, так и болезнь или пожар.

Ларри Холстед убежден, что частичным решением жилищной проблемы в Калифорнии может быть строительство сообществ с маленькими домами “Tiny houses”, которые позволили бы избежать бремя кредитов или ипотеки. Строительства такого жилья потенциально перспективно для молодежи и пожилых людей.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com