Полгода спустя после беспорядков в Капитолии Байден призвал помнить, что демократия нуждается в защите

Атака на Капитолий стала «экзистенциальным кризисом и проверкой американской демократии на прочность», заявил президент, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден во вторник назвал беспорядки, охватившие здание Капитолия 6 января, когда туда ворвались сторонники экс-президента Дональда Трампа, «экзистенциальным кризисом и проверкой нашей демократии на прочность», а также «печальным напоминанием о том, что наша демократия ничем не гарантирована». Президент сказал об этом в обращении, посвященном событиям в Капитолии, произошедшим ровно шесть месяцев назад.

Байден напомнил, что атака стала беспрецедентной – ведь «даже во время Гражданской войны мятежники не врывались в наш Капитолий, цитадель нашей демократии. Но полгода назад это произошло».

По словам президента, случившееся нельзя назвать проявлением «инакомыслия»: «Это были беспорядки. Это стало экзистенциальным кризисом и проверкой того, сможет ли наша демократия выжить, – печальным напоминанием о том, что существование нашей демократии ничем не гарантировано», сказал Байден.

Однако шесть месяцев спустя, по словам президента, становится очевидно, «что демократия действительно восторжествовала, и что мы все должны продолжать работу по ее защите и сохранению. Это требует от людей доброй воли и мужества, чтобы противостоять ненависти, лжи и экстремизму, которые привели к этому злобному нападению».

«Все мы – демократы, республиканцы и независимые избиратели – должны работать вместе во имя общего блага, чтобы восстановить порядочность, честь и уважение к верховенству закона. И это побуждает ветви нашей власти – как исполнительную, так и законодательную ветви – предпринимать срочные шаги, необходимые для защиты фундаментального права на голосование», – заявил Байден.

Президент призвал всех американцев «продемонстрировать самим себе и всему миру непреходящую силу, безграничные возможности и великодушие американского народа».