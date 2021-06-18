В администрации Байдена работает рекордное число представителей ЛГБТИК+

В США к работе приступил самый разнообразный состав правительства в истории страны – в том числе в отношении представителей ЛГБТИК+. Это стало результатом выполнения обещания нынешней администрации “удостовериться в том, что американские дипломатические усилия и помощь иностранным государствам будут содействовать обеспечению и защите прав человека лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров во всем мире”.

Узнайте о четырех из 200 назначенных лиц, проложивших новый путь:

Министр транспорта Пит Буттиджич (выше) – первый открытый гей, назначенный на пост министра в кабинете президента США. Буттиджич, глава Министерства транспорта США, отвечает за обновление транспортных систем путем повышения уровня безопасности, улучшением инфраструктуры и применением инновационных технологий.

Карин Жан-Пьер, первый заместитель пресс-секретаря в Белом доме, стала первой в истории открытой лесбиянкой и всего лишь второй чернокожей женщиной, проводящей пресс-брифинги в Белом доме.

Нед Прайс стал первым открытым геем-представителем Государственного департамента. Прайс, который ранее работал в ЦРУ и в Национальном совете безопасности, теперь информирует страны мира о внешней политике США.

Доктор Рейчел Левин была назначена на должность помощника министра здравоохранения при Министерстве здравоохранения и социальных служб США и стала первой открытой женщиной-трансгендером, чья кандидатура на службу в федеральном правительстве была утверждена Сенатом. Левин работает над улучшением уровня здоровья всех американцев и помогает стране выйти из пандемии COVID-19.

Share America