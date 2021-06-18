Байден принял закон о признании Дня освобождения рабов федеральным праздником

46-й президент США Джо Байден войдет в историю, как американский лидер, на федеральном уровне узаконивший День освобождения рабов. Как сообщает администрация Белого дома, президент Байден и вице-президент Камала Харрис в четверг днем приняли закон признании 19 июня праздником, знаменующим отмену рабства в Соединенных Штатах.

В США каждый год 19 июня отмечают День освобождения от рабства. Именно 19 июня 1865 года в Техасе было отменено рабство, спустя почти три года после издания Прокламации об освобождении рабов президентом Линкольном 22 сентября 1862 года.

“19 июня – замечательный пример того, как общественное движение позволяет населению взять верх над своим прошлым и извлечь из него пользу, – уверяет историк Генри Луис Гейтс. – Чего мы добились или не добились после отмены рабства? Как объяснить нашим детям и правнукам значение их истории? Как почтить наших предков, которые преодолели удивительные препятствия и позволили нам жить так, как мы это делам сейчас, даже если ситуация далеко не идеальная? 19 июня – это возможность осмыслить прошлое и задуматься о будущем.”

Техас, который во время Гражданской войны США входил в состав Конфедерации, на протяжении нескольких лет отказывался внедрять постановление Линкольна. Именно поэтому генерал армии США Гордон Грейнджер и две тысячи солдат в июне 1862 гола прибыли в техасский портовый город Галвестон с целью освободить рабов.

19 июня 1865 года Грейнджер с балкона Эштон-виллы в Гарлестоне зачитал “Общий приказ №3”, который начинался со слов: “Населению Техаса сообщается о том, что, согласно Прокламации исполнительной власти США, все рабы теперь свободны”.

На улицах Галвестона ликовали освобожденные рабы.

Через год праздники 19 июня положили начало ежегодной традиции. “В начале возникли практические проблемы в плане воссоединения семей, – рассказывает Гейтс. – Как тогда, так и сейчас эта дата служит объединяющей идеей для афроамериканского населения”.

Указ Грейнджера не сразу изменил судьбу освобожденного техасского населения. “Рабовладельцы до последнего откладывали оповещение рабов об указе, так как многие хотели в последний раз использовать их в период жатвы”, – отмечает Гейтс. Сотрудники Бюро вольноотпущенников, государственного ведомства, созданного для оказания помощи недавно освобожденным афроамериканцам после Гражданской войны, приехали в Техас только в сентябре, через несколько месяцев после принятия указа Грейнджера.

“Бывшие рабы, которые пытались самостоятельно покинуть плантации, часто подвергались жестоким наказаниям, вплоть до убийств, – свидетельствует Гейтс. – Эта кровожадная месть говорила о том, что белые техасцы не намеревались смириться с освобождением черного населения” и предвещала предстоящие угнетения.

Несмотря на трудности и на проявление насилия в Техасе, вольноотпущенники превратили 19 июня в ежегодный праздник победы над несправедливостью, отмечает Share America.