Помощником Департамента здравоохранения утвержден первый трансгендерный федеральный чиновник

В качестве помощника департамента здравоохранения утвержден первый трансгендерный федеральный чиновник.

В минувшую среду сенат утвердил доктора Рэйчел Левин в качестве помощника департамента здравоохранения в Департаменте здравоохранения и социальных служб, таким образом, Рэйчел Левин стала первой федеральной трансгендерной чиновницей, утвержденная палатой.

Рейчел – педиатр, ранее занимала пост министра здравоохранения Пенсильвании и генерального врача – высшего должностного лица здравоохранения и главного врача штата. Она окончила Гарвардский колледж и медицинский факультет Тулейнского университета, а также закончила обучение педиатрии и подростковой медицине в Mt. Sinai Medical Center в Нью-Йорке.