Гражданин России осужден по обвинению в создании ботнета Kelihos

Во вторник федеральное жюри в Коннектикуте осудило гражданина России за использование программы «шифрования», которая использовалась для сокрытия вредоносного кода Kelihos от антивирусного программного обеспечения, что позволяло хакерам систематически заражать компьютеры жертв по всему миру вредоносным ПО.

Согласно судебным документам и доказательствам, представленным в суде, 41-летний Олег Кошкин, бывший гражданин Эстонии, управлял сайтами Crypt4U.com, fud.bz и другими. Кошкин и его сообщники утверждали, что их услуги могут использоваться для вредоносных программ, таких как бот-сети, трояны удаленного доступа, клавиатурные шпионы, кражи учетных данных и майнеры криптовалюты.

«Ответчик разработал и использовал службу, которая была важным инструментом для некоторых из самых разрушительных киберпреступников в мире, включая злоумышленников, – сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Николас Л. Маккуэйд из уголовного отдела Министерства юстиции. – Приговор должен служить предупреждением для тех, кто предоставляет инфраструктуру для киберпреступников: Управление по уголовным делам и наши партнеры в правоохранительных органах считают вас столь же виновными, как и хакеров, в чьих преступлениях вы участвуете, – и мы будем неустанно работать, чтобы привлечь вас к ответственности.”

В частности, Кошкин работал с Петром Левашовым, оператором ботнета Kelihos, над разработкой системы, которая позволила бы Левашову шифровать вредоносное ПО Kelihos несколько раз в день. Кошкин предоставил Левашову специализированный сервис шифрования большого объема данных, который позволил Левашову распространять Kelihos через несколько преступных организаций. Левашов использовал ботнет Kelihos для рассылки спама, сбора учетных данных, проведения атак типа «отказ в обслуживании» и распространения программ-вымогателей и другого вредоносного ПО. На момент ликвидации ФБР ботнет Kelihos, как было известно, включал не менее 50 000 взломанных компьютеров по всему миру.