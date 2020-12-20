Пит Буттиджиг (Pete Buttigieg) назначен избранным президентом Джо Байденом кандидатом на пост главы Департамента транспорта. Таким образом, 38-летний Буттиджиг станет первым открытым геем в новой администрации. Также он будет одним из самых молодых секретарей кабинета министров за последние несколько лет.

По словам Джо Байдена, он выбрал Буттиджига для руководства федеральным агентством “потому что этот департамент находится в центре некоторых из наших самых амбициозных планов по лучшему восстановлению”. Он назвал некоторые цели по восстановлению устойчивой к изменению климата новой инфраструктуры и восстановлению “наших разрушающихся дорог, мостов и портов”.

Пит Буттиджиг не новичок в политике, ранее он был мэром Саут-Бенда, штат Индиана.