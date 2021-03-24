В Окленде запускается программа гарантированного дохода для людей с низкими доходами

Программа Oakland Resilient Families, о которой было объявлено мэром Окленда во вторник, будет финансироваться из частных источников и будет предоставлять ежемесячно малообеспеченным цветным семьям $500 без каких-либо условий относительно того, на какие расходы можно потратить эти деньги. Причина, почему целью являются именно цветные семьи – согласно Oakland Equity Index, белые домохозяйства в городе в среднем зарабатывают примерно в три раза больше в год, чем черные домохозяйства.

Программа является последним экспериментом с “гарантированным доходом”, основной идеей которой является предоставление бедным людям определенной суммы денег каждый месяц, чтобы помочь облегчить стресс бедности. Подобная программа, как мы писали ранее, действует в Стоктоне с 2019 года. Цель подобных программ – убедить Конгресс принять национальную программу гарантированного дохода.

Программа уже собрала 6,75 миллиона долларов от частных доноров. К желающим принять участие в этой программе предъявляются следующие требования:- у заявителей должен быть по крайней мере один ребенок до 18 лет – доход не ниже 50% от среднего дохода по региону – около $59 000 долларов в год на семью из трех человек.

Половина мест зарезервирована для людей, чей доход ниже 138% от федерального уровня бедности, или около 30 000 долларов в год на семью из трех человек. Участники будут выбраны случайным образом из пула кандидатов, отвечающих критериям отбора.

Похожая программа действует в соседнем Стоктоне, где, как сообщается, принятая на вооружение стратегия благоприятно действует на рост занятости местных жителей.