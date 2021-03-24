Со среды Сан-Франциско ослабляет ограничения, введенные в связи с COVID-19

Сан-Франциско переходит на оранжевый уровень плана по открытию экономики. Что это значит для города? Бизнесы могут начать открываться в 8 утра (за последний год многие из них открывались в 10 утра).

– Увеличение вместимости розничных магазинов до 100% (с 50%)

Увеличение вместимости для питания внутри помещения до 50% (с 25%), это относится к ресторанам, барам, где подают еду, кафе и кофейням, отелям, музеям и фуд-кортам в торговых центрах. Обслуживание в местах общепита должно заканчиваться до 23:00.

Расширение мест поклонения до 50% (с 25%). Богослужения и похороны внутри помещений могут быть расширены до 50% вместимости и могут возобновить пение и игру на духовых и медных инструментах с соблюдением действующих правил здравоохранения.

Расширение вместимости тренажерных залов до 25% (с 10%)

Неосновные офисы могут быть открыты с загрузкой 25%

Также открываются бары на открытом воздухе, пивоварни, винодельни и ликеро-водочные заводы. Крытые музеи, зоопарки и аквариумы могут расшириться до 50% вместимости посетителей с утвержденным планом безопасности. Зоопарки на открытом воздухе могут расширяться на полную мощность с соблюдением физического дистанцирование и с утвержденным планом безопасности.

Также могут работать крытые кинотеатры на 50% вместимости или до 200 человек. Еда или напитки во время просмотра фильмов могут быть возобновлены для групп до 6 человек из 3 домашних хозяйств при условии, что расстояние между ними и другими членами аудитории составляет 6 футов, и приняты меры по вентиляции. Если есть несколько залов, каждая аудитория ограничена менее чем 50% или 200 людьми, при условии, что комплекс не превышает 50% вместимости.

На свежем воздухе могут собираться до 25 человек из трех домохозяйств. Собрания на открытом воздухе с едой и напитками могут проходить с участием 6 человек из трех домохозяйств.

А с 1 апреля наступит период возрождения культуры, как утверждают официальные лица. Кроме этого, в апреле город планирует возобновить выступления на открытом воздухе, театральные и музыкальные представления и фестивали для аудитории до 50 человек. При этом официальные лица настаивают на ношении масок, соблюдении социальной дистанции и т.п.



Как сообщают СМИ, по состоянию на вторник почти 40% населения Сан-Франциско получили первую дозу вакцины. Однако полная защита для возможна только через две недели после второй дозы.