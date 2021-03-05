Базовый доход в $500 в месяц увеличил рост занятости жителей Стоктона

В Стоктоне, городке недалеко от Кремниевой долины в Калифорнии, с 2019 года продолжается социальный эксперимент. Используя средства пожертвований, мэрия ежемесячно выплачивает по 500 долларов 125 произвольно выбранным жителям из сравнительно бедных районов. Деньги предоставляются без всяких условий.

Исследователи Мартин Уэст из университета в Теннесси и Эми Кастро из Пенсильванского университета проанализировали информацию о тех, кто получал выплату, а также контрольную группу жителей, которые не получали такой выплаты. Исследование включает данные за первый год эксперимента, передает Голос Америки.

Для тех, кто получал средства, отмечается ряд положительных моментов, как стабильность доходов, по сравнению с контрольной группой. Получатели средств в основном тратили их на оплату счетов за жилье, еду, необходимые вещи, выплату долгов. На сигареты и алкоголь уходило меньше 1% выплаты.

Также наличие выплаты помогло с поисками работы – среди получателей выплат количество занятых полный рабочий день выросло на 12 пунктов по сравнению с контрольной группой, рост занятости в которой составил 5 пунктов.