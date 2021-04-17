Home Видео Насильственные протесты и убийство в Окленде ВидеоНовостиКриминалСтатьиФоторепортажиЭксклюзив Насильственные протесты и убийство в Окленде Apr 17, 2021 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ В Конгрессе ищут иностранный след в событиях 6 января Белорусский КГБ обвинил в терроризме жительницу Калифорнии Губернатору – водка, детям – книжки “Я получила вакцину от COVID-19 и упала в обморок…” Ксения Кириллова о собственной вакцинации, побочных эффектах и о феномене Трампа Несколько сотен протестующих вышли на улицы калифорнийского города Окленд, в солидарность с убиенным Донти Райтом, который бы застрелен женщиной-полицейским в Миннесоте