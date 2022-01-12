С 1 февраля Окленд будет требовать подтверждение вакцинации для посещения общественных мест.

В Окленде с 1 февраля 2022 года всем посетителям от 12 лет и старше необходимо будет подтверждение вакцинации для посещения общественных мест:

1. Заведения или мероприятия, где подают еду или напитки, включая рестораны, бары, кофейни, клубы и банкетные залы.

2. Развлекательные заведения, театры, концертные площадки, музеи и места отдыха.

3. Тренажерные залы, фитнес-центры и студии йоги 4. Учреждения по уходу за пожилыми людьми и программы городского центра для пожилых людей 5. Мэрия (или необходимо предъявить доказательство недавнего отрицательного теста на COVID-19 (в течение 72 часов после входа) и удостоверение личности с фотографией вместо доказательства вакцинации).

6. Крупные мероприятия в закрытых помещениях на городских и частных объектах.

Посетителям 18 лет и старше необходимо будет предъявить карту прививок с удостоверением личности с фотографией. Те, у кого есть есть освобождение от вакцинации по медицинским показателям, должны предоставить подтверждение своего освобождения и результат недавнего отрицательного теста на COVID-19.

Чтобы зайти, например, в туалет или сделать заказ, т.е. на короткое время, подтверждение вакцинации не требуется.