В Калифорнии намереваются декриминализовать психоделические растения и грибы

Эта законопроект, предложенный сенатором Скоттом Винером из Сан-Франциско, уже получила одобрение сената штата, слушания в Ассамблее должны пройти во вторник.

Сенатор заявил, что исследования показывают, что психоделики помогают с психическим здоровьем. Кроме этого, о сказал, что необходимо прекращать политику уголовного правосудия, направленную против цветных людей, назвав ее “расистской войной”.

Первопроходцем в этом направлении является Орегон, который декриминализировал волшебные грибы в прошлом году. В начале этого года в Вашингтоне (округ Колумбия) вступил в силу закон о декриминализации галлюциногенных грибов.

Ранее сообщалось о том, что городской совет калифорнийского Окленда проголосовал за декриминализацию использования и хранения психоделических растений и грибов.