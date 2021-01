Даже не верится, что закончился этот кошмар. Но 74 миллиона за Трампа и 44 тысячи в трёх ключевых штатах никак не дают расслабиться. И многие задают один и тот же вопрос: а если бы не коронавирус? Неужели какая-то случайная вирусная мутация одновременно погубила столько людей и спасла будущее американской демократии?

История не терпит сослагательного наклонения, но я рискну позаимствовать идею у писателей-фантастов: разные случайные события могут привести к одному и тому же результату. Нет, я не уверен, что Трамп проиграл бы без коронавируса с хорошей экономикой и низкой безработицей. Но ковид-19 или другой кризис такого же размаха был практически неизбежен. И Трамп не справился бы с любым из них точно так же, как он не справился с последней эпидемией. Когда мы выбираем главу государства, одним из главных факторов должна быть его готовность и умение действовать в кризисной ситуации. Что именно произойдёт нам неизвестно, но практически любой президент столкнётся с какой-то серьёзной проблемой и скорее всего не одной. Это может быть международный конфликт, стихийное бедствие или кризис внутри страны.

Но Трамп не рвался к власти, чтобы руководить государством. Им двигало больное эго и новые горизонты наворовать и пополнить собственные карманы. Имидж успешного бизнесмена был чистым маркетингом для наивных «клиентов» и телезрителей. Какие-либо менеджерские или лидерские качества отсутствовали у Трампа напрочь. Столкнувшись с катаклизмом, он был обречён на провал.Первые три года Трампу везло. Он унаследовал налаженную экономику. Более-менее компетентные люди на многих постах сдерживали его худшие инстинкты.

«Глубинная» бюрократия – профессионалы с колоссальным стажем – продолжали делать свою работу. Даже с некомпетентным жуликом во главе государства, страна продолжала функционировать по привычке или даже по инерции.Однако Трамп не понимал и не хотел понимать, зачем вообще нужны эти государственные структуры. После снижения налогов (в основном для себя и своих «друзей») образовался дополнительный дефицит, который можно было частично погасить бюджетными и кадровыми сокращениями. Поэтому Трамп не просто игнорировал собственную бюрократию – он всячески саботировал их работу. Он ставил на руководящие должности людей, которые не верили в полезность собственных министерств! Их бюджеты урезались, специалисты увольнялись или были уволены, их позиции оставались вакантными годами, а новый талант не хотел идти работать в такие условия. Глава государства пилил сук, на котором сидел.В «наследство» от Обамы Трампу достался план по борьбе с эпидемиями (Playbook for Early Response to High-Consequence Emerging Infectious Disease Threats and Biological Incidents), но Трампу такие «скучные» документы были неинтересны. Трамп унаследовал и отдел биозащиты (The Global Health Security and Biodefense unit), специально созданный для борьбы с эпидемиями – их распустили в 2018-м году. Из серии «нарочно не придумаешь» программа Центра по Контролю за Заболеваниями (CDC) в Китае тоже была урезана трамповской администрацией.

И дело не в коронавирусе. Это симптомы большей проблемы: неготовности Трампа и его администрации к любому кризису. Если бы на нас грянуло что-то другое – международный конфликт или стихийное бедствие – мы бы нашли аналогичные примеры. Возьмите даже такой простой факт, что все 4 года Трамп пытался урезать бюджет госдепартамента, а многие высокопоставленные должности просто пустовали, в том числе послы в Австралию, Мексику и Египет. Трамп забрал деньги из бюджета Федерального Агентства по Чрезвычайным Ситуациям (FEMA), чтобы ускорить депортации нелегалов, и даже 6 миллиардов у Пентагона для строительства своей стены на южной границе. Трамп не предвидел и не готовился ни к чему.

Трамписты-конспирологи придумали, что вирус был специально создан, чтобы Трампа не выбрали на второй срок. На самом деле даже у неподготовленного президента были все возможности бороться с эпидемией. И если бы он ими воспользовался, он бы выглядел как герой с хорошими перспективами на перевыборы.Китай скрывал масштабы проблемы, но наши разведывательные управления докладывали Трампу о критическом состоянии в Ухани ещё в ноябре 2019-го года. У Трампа было время принять меры.

Вместо этого Трамп игнорировал отчёты и отрицал существование угрозы. Он рассказывал, что проблемы нет, что всё под контролем, что Китай остановил или остановит эпидемию, проблема исчезнет «по щучьему велению» и тому подобное.Психологи объясняют поведение Трампа «магическим мышлением». Говорят, что Трамп стал поклонником идеи Нормана Винсента Пила (Norman Vincent Pele) и его книги «Сила позитивного мышления» (The Power of Positive Thinking). И он ПОВЕРИЛ, что если очень сильно захотеть, чтоб проблемы не стало, то своими положительными мыслями можно добиться желаемого результата. Но это можно объяснить и другим эффектом: если верить в собственную ложь и повторять её много-много раз, то в конце концов в неё поверят и все окружающие.

Это психическое расстройство с альтернативными фактами и альтернативной действительностью мы могли наблюдать все 4 года. И до недавнего времени позитивное мышление работало на Трампа. Это был маркетинг высочайшего уровня и без моральных ограничений. Трампа спасали унаследованные деньги и обманы своих деловых партнёров, поставщиков, клиентов и банков. Этот же механизм Трамп применил и для борьбы с коронавирусом.

Но Трамп не просто использовал «магическое мышление», потому что он такой оптимист по жизни. У него был очень циничный политический расчёт выиграть второй срок на здоровой экономике (и растущем рынке ценных бумаг). И вирус, и последующая паника могли разрушить его планы.

Поэтому Трамп принял сознательное решение обманывать всех об угрозе ковида-19. В интервью с журналистом Бобом Вудвардом (Bob Woodward) в начале февраля, Трамп открыто признаётся, что ситуация намного страшнее, чем его публичные заявления. Трамп говорит Вудварду, что коронавирус намного смертоноснее, чем самый тяжёлый грипп. Однако на публике он говорит обратное: коронавирус не опаснее, чем обычный сезонный грипп. В марте Трамп признаётся Вудварду, что занижает опасность, чтобы люди не паниковали.

Но вирус не интересовали ни перевыборы Трампа, ни его позитивное мышление. Информация об эпидемии начала просачиваться в обход Трампа и спецслужб. Больницы стали переполняться, а количество смертей резко пошло вверх. Часть населения ушла в карантин. Даже многие поддерживающие Трампа решили, что своя жизнь дороже политических баталий. Сила мысли столкнулась с реальностью – реальность победила и потянула за собой экономику.Защитники Трампа любят указывать, как 31-го января Трамп закрыл въезд из Китая. Они даже напоминают, как Трампа критиковали за это решение. Но критиков можно понять: за предыдущие 3 года почти все проблемы Трамп решал через закрытие границ. А вирус уже успел приехать из Европы и свободно распространялся внутри США. В стране не было ни тестов, ни масок, и вся система здравоохранения оказалась на краю пропасти.И всё равно Трамп всё ещё мог спасти людей. В его распоряжении находилось всё федеральное правительство. В арсенале был Закон об Оборонной Промышленности (Defense Production Act), позволяющий координировать производство и поставку необходимых товаров. Он мог, как настоящий лидер, консультироваться с учёными и специалистами, а потом использовать свой мегафон и власть, чтобы остановить эпидемию масками и другими методами.

Но такой поворот событий требовал сразу три вещи, которые у Трампа категорически отсутствовали: компетентность, способность признавать свои ошибки и просто эмпатия. Поэтому всё, что нерушенная психика позволяла ему сделать, это «удвоить ставки». Он продолжал врать, что вирус не так опасен, что нельзя закрывать экономику и не нужно предохраняться. Он придумывал фантастические (и опасные) идеи о лечении ковида непроверенными лекарствами, ультрафиолетовым излучением изнутри и внутренним потреблением моющих средств. Он даже атаковал губернаторов, пытавшихся по одиночке спасти свои штаты от вируса, который игнорировал географические границы.

Культ Трампа поверил, что демократы специально хотят убить экономику, что карантин хуже эпидемии, что маски нарушают права и свободы, что лучше переболеть и получить иммунитет. Многие губернаторы, поддерживающие Трампа, отказались принимать какие-либо меры. Губернатор Джорджии Брайан Kemp (Brian Kemp) засудил мэра Атланты за то, что она требовала носить маски. А заместитель губернатора Техаса Дэн Патрик (Dan Patrick) заявил на телевидении, что он и другие пожилые люди согласны рисковать собственной жизнью и умереть ради экономики. Страна превратилась в театр абсурда.Как я уже писал, экономику невозможно было спасти, не остановив эпидемию. Даже без государственных указов, достаточно людей уходили на карантин и «вычёркивали» себя из многих экономических процессов. Многие хозяева бизнесов, которые до этого радовались трамповской экономике и пониженным налогам потеряли и заработки, и сами бизнесы. Уровень безработицы поднялся до неслыханного уровня. И всё это было не случайно – это было логическое завершение трёх лет «стараний» некомпетентного и психически нездорового человека.

К моменту написания этой статьи, в США погибло более 414 тысяч человек – приблизительно каждый 800-й американец умер. Сложно посчитать, сколько из них погубил Трамп своими психическими нарушениями, некомпетентностью и откровенным вредительством. Если сравнить с другими странами, то нет сомнения, что счёт идёт как минимум на десятки тысяч. За этой безликой статистикой были конкретные люди с именами, адресами, карьерами, достижениями, хобби – и их больше нет. У каждого из них остались скорбящие родственники и близкие. И необязательно быть экспертом или математиком, чтобы понять, как каждый обман, каждая глупость и каждое эгоистичное решение Трампа привело к массовым и предотвратимым потерям.

Администрация сделала ставку на вакцину, и наличие сразу двух – это частично их заслуга. Но решение потратить деньги налогоплательщиков не требовало никаких усилий от Трампа. И уже не удивляет, что никаких планов о поставках и распределении доз нет и не может быть.

Выборы приводят к последствиям. Что бы вы ни думали про Хиллари Клинтон, трудно представить себе более квалифицированного кандидата на должность Президента. Бывшая первая леди, сенатор и госсекретарь – она была уникально подготовлена руководить страной в любой кризисной ситуации. Не менее подготовлен и бывший сенатор и вице-президент Джо Байден. В течение 24 часов после инаугурации, Байден издал 10 указов по борьбе с эпидемией. Америка вернулась в Глобальную Организацию Здравоохранения. Маски стали обязательными на территории федеральных объектов и в общественном транспорте, и Байден обратился ко всей стране сделать то же самое. Приезжающие из-за границы теперь обязаны предоставить негативный тест на ковид-19. С помощью Закона об Оборонном Производстве, которым Трамп так и не воспользовался, федеральное правительство скоординирует и ускорит производство и доставку продукции для тестирования и вакцинирования. Федеральное Агентство по Чрезвычайным Ситуациям (FEMA) выделит деньги штатам на помощь в борьбе с эпидемией и откроет федеральные центры по вакцинации. Министерство Образования (DoE) и Министерство Здравоохранения (HHS) установят федеральные стандарты для университетов, школ и детских садов. Будут разработаны стандарты безопасности для рабочих мест. Будут созданы совет по расширению тестирования, программа по разработке лечебных препаратов, система сбора, анализа и обмена данных о вирусе. Всё, что Трамп не смог сделать за год, было сделано Байденом за один день.

Да, если бы Трамп справился с эпидемией, он скорее всего получил бы второй срок. Сам вопрос подразумевает, что Трамп был умственно и психически способен на такой «подвиг» с ковидом или другим кризисом. Но если бы Трамп действительно мог это сделать, то это был бы уже не Трамп. Выбрав этого шарлатана в 2016-м году, мы были обречены на катастрофу.

Дмитрий Абрамсон