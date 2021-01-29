Почему экономист-республиканец голосует против Трампа и не предвидит социализма при Байдене

Игорь Смолянский иммигрировал из России в 90-х годах. Получив образование в Нью-Йорке, он работал в таких крупных финансовых компаниях, как Lehman Brothers и Citigroup. После двух десятков лет работы на Уолл-стрит, Игорь решил покинуть корпоративную жизнь и открыл контору по финансовым консультациям под названием Vilga Financial Planning.

Игорь – республиканец и придерживается консервативной экономической политики. Но Трамп был для него неприемлем с самого начала. Несмотря на то, что он не согласен со многими позициями Демократической партии, он готов был голосовать за кого угодно против Трампа. И он не считает, что нам угрожает “социализм” в ближайшем будущем.

Публицист Дмитрий Абрамсон обсуждает с гостем программы “Рашкин Репорт” его политические взгляды и как ему видится экономическое будущее США при администрации Байдена.