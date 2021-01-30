В США сохраняется повышенная угроза внутреннего терроризма

Американские спецслужбы обеспокоены угрозой актов насилия в отношении избранных должностных лиц и правительственных учреждений и нападений на объекты инфраструктуры, передает Александр Яневский из Голоса Америки.

Министерство внутренней безопасности США опубликовало пресс-релиз Национальной системы оповещения о терроризме (NTAS), предупреждающий о том, что повышенная угроза внутреннего терроризма сохранится еще нескольких недель после инаугурации президента.

Обнародованная информация свидетельствует о том, что «некоторые идеологически мотивированные экстремисты, выступающие против смены президента, подпитываемые ложными нарративами, могут продолжать мобилизацию для подстрекательства или совершения насилия», – говорится в вестнике.

Министерство внутренней безопасности США обеспокоено сохраняющейся в первые месяцы 2021 года тенденцией к насилию. По заявлению ведомства, некоторые доморощенные экстремисты, воодушевленные штурмом Капитолия, могут планировать «нападения на избранных должностных лиц и правительственные учреждения». Спецслужбы США также обеспокоены угрозами инфраструктуре страны, включая энергетический сектор, телекоммуникации и систему здравоохранения.

Джозеф Фитсанакис (Joseph Fitsanakis), профессор американского Университета Coastal Carolina, отмечает – предупреждение Министерства внутренней безопасности подтверждает выводы независимых экспертов.

«Данные демонстрируют, что нападение на Капитолий 6 января – это была не кульминация антидемократического движения, это, скорее, были первые выстрелы, знаменующие начало длительного периода мятежа против власти. Этот мятеж может принимать множество форм, некоторые будут более жестокими, чем другие. Следовательно, институты обеспечения безопасности государства должны подготовиться к длительной террористической угрозе, возглавляемой различными группировками внутренних воинствующих экстремистов. Мне кажется, что заявление Министерства внутренней безопасности показывает, что службы разведки и безопасности осознали затяжной характер угрозы и теперь активно к ней готовятся», – считает эксперт.

На прошлой неделе ФБР арестовало 44-летнего жителя Калифорнии, у которого были изъяты пять самодельных бомб, 49 единиц огнестрельного оружия и 15 тысяч патронов. Подозреваемый намеревался совершить акты насилия против идеологических противников.

«Наше внимание уделяется людям, которые планируют использовать огнестрельное оружие и взрывные устройства», – заявил тогда специальный агент ФБР Крэг Феир.

В четверг исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия предложила установить постоянные ограждения вокруг здания Конгресса и предпринять другие меры безопасности.

«В свете недавних событий я могу однозначно сказать, что необходимо внести значительные усовершенствования в инфраструктуру безопасности, включая постоянное ограждение и наличие резервных сил в непосредственной близости от Капитолия», – заявила и.о. начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман.

В четверг возле Капитолия был арестован 71-летний житель Западной Вирджинии, у которого был обнаружен пистолет и 20 патронов, а также список сенаторов и конгрессменов, представляющих его штат –сообщил представитель столичного департамента полиции.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о необходимости усиления мер безопасности.

«Нам, вероятно, понадобятся дополнительные средства для усиления безопасности членов Конгресса, учитывая, что враг находится внутри Палаты представителей — это угроза, которая беспокоит членов Конгресса в дополнение к тому, что происходит снаружи», – считает она.

Пелоси, вероятно, имела в виду конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Грин, которая в 2019 обвинила спикера в госизмене, пригрозив ей смертной казнью. На прошлой неделе другой законодатель-республиканец – Энди Харрис – попытался пронести в здание Конгресса пистолет. Правоохранительные органы проводят расследование.

Тем временем полиция Капитолия усиливает меры безопасности на транспортных узлах в регионе Большого Вашингтона и предпринимает другие шаги для обеспечения безопасности законодателей. В электронном письме, полученном в пятницу Associated Press, исполняющий обязанности пристава Палаты представителей Тимоти Блоджетт сказал, что полиция Капитолия будет дислоцироваться в местных аэропортах и на железнодорожном вокзале Вашингтона, и добавил, что создается онлайн-портал, где законодатели будут сообщать об угрозах и подозрительной деятельности, направленной против них самих, их помощников и семей.

Тем временем ФБР заявило, что на настоящий момент установлены личности 400 подозреваемых, принимавших участие в штурме Капитолия 6 января, против 150 из них возбуждены уголовные дела. Обвинения включают незаконное проникновение на объекты федеральной собственности, кражу и повреждение государственной собственности и нападение на сотрудников правоохранительных органов.