Семья иммигрантов из Сакраменто судится с местным госпиталем

Семья иммигрантов из региона Сакраменто подала в суд на местный госпиталь Sutter Roseville Medical Center, обвинив сотрудников медицинского учреждения в халатности. В интервью изданию The Sacramento Bee семья заявила, что для покрытия медицинских расходов вынуждена выставить на продажу собственный дом.

Иск зарегистрирован от имени Аллы Найденко в окружном суде Плейсера. Как утверждается в иске, пострадавшая – 82-летняя Алла Найденко – в январе 2020 года попала в больницу с диагнозом “камень в почке”. Находясь в больнице, по неизвестной причине женщина получила получила страшную черепно-мозговую травму, обезобразившую ее лицо и сделавшую ее инвалидом.

“2 января маме стало плохо, она стала жаловаться на боль в пояснице, мы решили отвезти ее в скорую помощь… Через сутки я вернулся в больницу и увидел свою мать словно пережила авиакатастрофу: все лицо в синяках, гематомы, череп деформирован..,” – рассказал “Славянскому Сакраменто” Юрий Сирецкий.

Сирецкий утверждает, что сотрудники больницы до сих пор скрывают произошедшее с его матерью.

“Как вышло так, что меньше чем через 12 часов, где-то в лабиринтах этой больницы, кто-то из медперсонала превратит ее лицо в крoвaвое месиво, изуродовав ее до неузнаваемости? Кто виноват в том, что мама получит тяжелейшую черепно-мозговую травму, в результате которой начнется стремительный отек мозга, повлекший за собой неотложную операцию на мозг?” – задается бесконечным потоком вопросов Сирецкий.

“Найти адвоката, который захотел бы представлять наши интересы, оказалось не так просто, вернее, почти невозможно. Все адвокаты в нашем городе просто-напросто отказались с нами работать! Лишь один из них объяснил почему! Человеческая жизнь, пояснил он, прозаично имеет свою цену, шокирует это вас или нет. Жизнь старухи-пенсионерки, скорее всего, будет оценена в сумму от $50 тысяч до $200 тысяч, из которых адвокат получит от 30% до 50%. Другими словами, никто не хочет работать несколько лет (именно столько, в среднем, длится разбирательство с крупными больницами), ходить по судам, заниматься бумажной волокитой, привлекать, опрашивать и оплачивать экспертов и т.д. Так что причина отказа адвокатов от нашего дела весьма прозаична. Просто денег маловато за жизнь старушки можно “слупить” с больницы”, – делится Сирецкий.

Не оставляя надежды привлечь внимание к своей проблеме, Юрий обратился к политикам:

“Обратился я к конгрессменам США, ну не может же быть везде тупик, подбадривал я себя… Оказывается может! Не поленившись, я отправил 435 писем каждому слуге народа. В конце концов, они отвечают за такой вот законодательный тупик, в котором оказываются пациенты человеконенавистных больниц Америки. И в ответ на все мои крики о помощи, все та же знакомая мне тишина. Надо ли объяснять, что тот факт, что чуть ли не все конгрессмены с радостью принимают финансовую поддержку от медицинского бизнеса во время своих предвыборных кампаний, удерживает их от какой либо реакции на мои письма? Хотя, может они просто заняты межпартийной грызней и им вовсе не до меня и моей умирающей матери?”- сетует иммигрант.

“Мысленно пообещав маме не сдаваться, я продолжил свой монолог с властью и написал письмо президенту Трампу. Трудно предсказать, получу ли я ответ от президента, прошла всего неделя, но сам факт того, что в двадцать первом веке в США человек должен в поисках справедливости писать лично президенту, для меня является просто дикостью. Медицинская система настолько прогнила и поросла коррупцией, что вряд ли ее можно лечить таблетками. Тут требуется серьезное хирургическое вмешательство, другими словами, целый ряд новых законов, которые смогут унять медицинский беспредел. Пройдя семь кругов медицинского ада и кучу тупиков, я продолжаю свою войну, но пока в одиночку”, – заключает Юрий.

В судебном иске родственники требуют руководство клиники выплатить им компенсацию за медицинскую халатность, а также оплатить услуги адвоката. В своем ответе клиника опротестовала некоторые обвинения истца, аргументируя недостаточностью доказательной базы. Рассматривающий дело судья Чарлз Д. Вачоб издал предварительное решение, в котором высказал мнение о недостаточности предоставленных доказательств по первым двум статьям, третья же – оставлена под вопросом.

Сирецкий сообщил “Славянскому Сакраменто” о том, что очередное слушание отложено до весны, и что его семья не теряет надежды на положительный исход хотя бы части дела.

“В Калифорнии чрезвычайно сложно судится с медицинскими корпорациями, например, от врача невозможно истребовать сумму выше четверти миллиона, – сказал Сирецкий. – Не говоря уже о том, что на саму больницу работает целая армия дорогих элитных адвокатов, которые могут оказать очень серьезное сопротивление в суде и в пух и прах разгромить противников.”

Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто” выходец из Молдовы Юрий Сирецкий баллотировался в мэры города Розвилл, а также в Конгресс США от Шестого избирательного округа Калифорнии.