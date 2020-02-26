Бывший кандидат в мэры г. Розвилл и 6-й округ Калифорнии в Конгресс, Юрий Сирецкий, рассказал “Славянскому Сакраменто” о том, как его мать получила черепно-мозговую травму в северокалифорнийском госпитале. Сирецкий считает, что его 82-летняя мать стала инвалидом по вине персонала госпиталя Sutter Memorial.

В ответ на запрос редакции “Славянского Сакраменто” о данном происшествии, уполномоченный представитель сети больниц Sutter Memorial в г. Розвилл заявил:

«Предоставление высококачественной медицинской помощи нашим пациентам является нашей первоочередной задачей. Из-за уважения к частной жизни пациентов, а также в соответствии с законами штата и федеральными законами мы не можем делиться информацией. В целом, если пациент или член семьи разделяет нашу озабоченность, мы очень серьезно относимся к этим проблемам и работаем над рассмотрением и решением любых проблем».

Не добившись ответа от администрации госпиталя, а также от местных конгрессменов, Сирецкий опубликовал петицию на сайте Белого дома с требованием принять закон, регулирующий установку видеокамер в палатах американских больниц.

Это не первый раз, когда русскоязычные жители округов Сакраменто жалуются на калифорнийские госпитали: ранее о случае потери ребенка “Славянскому Сакраменто” рассказала иммигрантка из Молдовы. О подобной ситуации при родах также засвидетельствовала Кристина Калмыкова-Осельская. Ее петиция о расследовании медицинской халатности на сайте Белого дома набрала свыше 10 тыс. подписей.