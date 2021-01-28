В феврале число жертв COVID-19 в США может достигнуть полумиллиона человек

Угрожающий прогноз ситуации с коронавирусом озвучили на брифинге представители новой администрации США, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

В среду новый глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предположила, что число погибших от COVID-19 в США к 20 февраля превысит 500 тысяч человек.

Директор CDC Рошель Валенски во время первого официального брифинга новой администрации, посвященного пандемии, заявила, что в течение следующих трех недель общее число погибших в США от пандемии может достигнуть пределов от 479 до 514 тысяч человек.

Президент Джо Байден пообещал регулярно предоставлять научно обоснованные факты общественности, которая все больше разочаровывается медленными темпами вакцинации.

Прогноз Валенски о росте смертности был сделан после того, как главный куратор администрации США по борьбе с коронавирусом Джефф Зайентс сказал, что Министерство здравоохранения и социальных служб США работает над тем, чтобы как можно больше медицинских специалистов могли проводить вакцинацию.

Зайентс сказал, что правительство разрешит ушедшим на пенсию врачам и медсестрам проводить вакцинацию. Кроме того, медицинские профессионалы, имеющие лицензию в одном штате, смогут делать прививки в других штатах.

Законопроект по оказанию помощи в условиях пандемии

Зайентс также сказал, что Конгресс должен одобрить законопроект Байдена о помощи в борьбе с COVID-19, чтобы сохранить темпы вакцинации и расширить возможности тестирования. Он подчеркнул, что администрация работает над достижением заявленной цели Джо Байдена: 100 миллионов вакцинаций за первые 100 дней его президентства.

Большая часть плана Байдена по борьбе с коронавирусом стоимостью 1,9 триллиона долларов, который, по мнению некоторых республиканских законодателей, является слишком дорогостоящим, направлена на то, чтобы помочь оживить экономику, серьезно ослабленную последствиями пандемии.

Около 400 миллиардов долларов выделяются на меры по сдерживанию распространения вируса, включая резкое увеличение темпов вакцинации и создание инфраструктуры для более широкого тестирования.

На брифинге в среду также присутствовали заместитель главы CDC Рошель Валенски – Энди Славитт, эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи и председатель рабочей группы по борьбе с COVID-19 доктор Марселла Нуньес-Смит.

«Белый дом уважает науку и будет следовать ее рекомендациям, а ученые будут говорить независимо», – сказал Славитт.

По данным Ресурсного центра по коронавирусу Университета Джонса Хопкинса, Соединенные Штаты продолжают лидировать в мире как по количеству заболевших коронавирусом (почти 25,5 млн подтвержденных случаев), так и по количеству смертей (более 426 тысяч случаев).