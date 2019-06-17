Проект “Лица победы”: портреты участников Второй Мировой объединятся в гигантскую мозаику. Житель Сакраменто Юрий Сирецкий анонсировал создание онлайн-мозаики из десяти миллионов фронтовых фотографий ВОВ и Второй Мировой войны.

“Социальный проект “Лица победы” призван отдать дань памяти ветеранам и героям, положившим свои жизни на алтарь Победы во имя спасения человечества, будет официально презентован к очередной годовщине начала Великой Отечественной – 22 июня 2019 года”, – в интервью “Славянскому Сакраменто” сказал Сирецкий.

Создатели проекта “Лица победы” призывают потомков фронтовиков со всех уголков планеты присылать фото, истории, связанные с их созданием, а также описание подвигов своих героических предков. Герои битвы за Москву и битвы за Англию, участники обороны Сталинграда и высадки в Нормандии, солдаты, снискавшие славу на полях Курской битвы и моряки северных конвоев – все они заслужили честь быть увековеченными в гигантской фотомозаике, посвященной Великой Победе.

Огромное фотопанно, собранное из более чем десяти миллионов фото времен войны, претендует на мировой рекорд. Мозаика из фронтовых фотографий Второй Мировой, присланных со всех концов света, станет данью памяти людям, проливавшим кровь и отдавшим свои жизни во имя освобождения человечества от фашизма.

“У меня есть мечта: собрать мозаику из десятков миллионов фотографий всех тех, кто сражался за наше существование на полях Второй Мировой. Собрать всех героев в одном онлайн-мемориале без границ и без политики, без национальностей и споров, кто внес больший вклад в общую победу. Я мечтатель, и я думаю, что это возможно”, – делится своими мечтами организатор акции Юрий Сирецкий.

Прислать фото своего героя Второй Мировой для внесения в проект “Лица победы” сможет каждый желающий: акция носит социальный характер и абсолютно бесплатна для всех участников. Каждой фотографии будет присвоен индивидуальный номер и место в мозаике, которое можно будет отыскать с помощью увеличения по типу Google Maps.

“Первая версия проекта “Лица победы” планируется к запуску 22 июня 2019 года ровно в 4 часа утра (дата начала Великой Отечественной). Фактически наш проект – онлайн-аналог “Бессмертного полка”. 9 мая мы празднуем Великую Победу, однако 22 июня мы еще раз должны склонить головы перед теми, кто отдал жизни за Родину и нашу с вами свободу. Однако состав участников не ограничивается лишь ветеранами Красной Армии: мы с удовольствием примем фотографии солдат-ветеранов армий союзников, сражавшихся против общего врага в Африке, Европе и на Тихом океане. Ведь это наша общая победа и наш долг – сохранить память о ней для грядущих поколений», – добавляет Юрий Сирецкий.

Организаторы рассчитывают, что количество участников акции превысит 10 млн человек, что позволит претендовать на мировой рекорд.

Юрий Сирецкий – большой любитель истории, защитник прав животных, филантроп и организатор специальных мероприятий. В 2015 г. он баллотировался в Конгресс США от 6-го округа Калифорнии, а до этого – выдвигал свою кандидатуру на пост мэра города Роузвилл.

Юрий переехал из России в США, когда ему было 19 лет. Много лет спустя он реализовал себя как выдающийся организатор специальных мероприятий, активно освещаемых в СМИ и блогосфере Северной Америки. Юрию и его команде принадлежат порядка 40 мировых рекордов. Последний рекорд был установлен в 2017 году в честь 479-й годовщины со дня основания города Кишинёв (Молдова): тогда более 300 тыс. фотографий были оформлены в единую фотомозаику.