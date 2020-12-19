До сих пор мы разбирались, почему гомо советикус, превратившийся в ярого трамписта, погряз в расизме, боится «социализма», как огня, и безразличен к демократии. Пришло время поговорить о пламенной любви к капитализму и беспредельной преданности последнему пророку его Дональду Джею Трампу.

В паре с демократическим строем (об этом я писал раньше), капитализм – это самая эффективная экономическая система, и лучше пока ничего не придумали. Он базируется на свободном рынке, конкуренции и частной собственности. Он всячески стимулирует и оптимизирует экономическую активность. Все знают, как нарисовать по диагонали линию спроса, а по другой диагонали предложения, и в месте пересечения будет цена. Ну и самое главное для пост-советского человека, что это не «социализм».

На этом знания русскоговорящего иммигранта как правило начинаются и заканчиваются. В СССР преподавали совковую псевдо-экономику, а американской экономике всегда угрожала «кузькина мать». Как же это получилось, что в иммиграции люди с нулевым или даже минусовым знанием экономики вдруг превратились в знатоков и экспертов? Я подозреваю, что без водки здесь не обошлось.

Их мнение, что капитализм может решить все и любые проблемы, я слышал неоднократно. Это констатировалось как аксиома, как неоспоримый факт, не вдаваясь в детали. Поскольку советский человек привык жить в черно-белом мире, то у светлого капитализма обязательно должны быть враги: лентяи, социальные программы, Демократы, и само государство. И всё хорошее в мире происходило благодаря капитализму и свободному рынку: подъём экономики, уменьшение безработицы и даже личные достижения. А всё плохое происходило из-за НЕДОСТАТКА капитализма и свободного рынка. Как положено в таких случаях, всегда находились виноватые: то же правительство и те же Демократы.

Ирония в том, что понятие «свободный» рынок не менее идеализированно, чем та же идея коммунизма. Ни то, ни другое не существует в природе. Любой рынок, как бы его ни «освобождали», так или иначе кем-то регулируется. Он без правил не может функционировать. Например, если государство не будет проверять капусту на наличие опасных патогенов, то вы перестанете её покупать, и никакой график со спросом и предложением здесь не поможет, потому что очень выжить хочецца.

Аналогичная ситуация с трампистским аргументом, что мол нельзя закрывать экономику из-за эпидемии, что наш ответ на эпидемию хуже, чем сама болезнь. То есть даже если вам буквально угрожает пару недель в больнице, а потом смерть, капитализм всё равно должен религиозно продолжать работать. И не постичь им умом своим, что даже если открыть все бизнесы, рестораны, бары, и так далее, то адекватные, которых всё-таки большинство, всё равно не придут. И чем больше трамписты ходят без масок и заражают других, тем менее вероятно, что нормальные люди рискнут полноценно вернуться в экономику.

Плюс, существуют многочисленные сценарии, в которых капиталистический рынок не может решить экономическую проблему. Представьте себе, что по вашей улице проведено сразу 5 дорог от 5 разных компаний, которые соревнуются между собой ценой за проезд и качеством асфальта. Вы платите чуть больше, потому что жалеете рессоры на бумере, ваш сосед купил бездорожник и платит меньше в другом месте, а ваша соседка ездит через лес на тракторе, чтобы никому не платить. Такого не может быть, но это единственное решение при свободном рынке. Скорее всего, вам придётся торговаться со всеми соседями, чтоб скинутся на одну дорогу, которая будет частично всех устраивать ценой и качеством, но никогда и никого не будет устраивать полностью – то есть ровно то, что сегодня делает для вас государство.

Более серьёзная ситуация, где рынок не может и не должен работать, это медицина. Непонятно кто и по какому принципу придумывает цены, страховые компании от фонаря эти цены сбивают, а фармацевтические компании могут поднять цены сразу в несколько раз, потому что им тоже надо. Сами пациенты пользуются услугами, за которые они не платят напрямую, а значит и знать не знают, сколько это всё на самом деле стоит. При походе к врачу нужно всегда учесть свои расходы и иногда рискнуть – а вдруг обойдётся. И сколько в развитом государстве стоит жизнь человека, у которого нет денег? И заодно сколько стоит жизнь человека, если какие-то деньги у него есть? И кто в итоге платит за пациента, который не справился со своими финансовыми обязанностями?

Но гомо советикус, испытавший бесплатную медицину на собственном здоровье, будет доказывать до посинения, что любые попытки обеспечить население медициной (даже не совсем бесплатной и не всех), приведут назад в Советский Союз. И не важно, что он может быть и сам сидит на медикейре или медикейде, и что существующая система здравоохранения уже сегодня рыночной не является.

Даже в вопросах, которые рынок должен теоретически решить сам, бывают сбои. Речь идёт о монополиях, олигополиях, организованной преступности. Может быть такая непосильная для частного сектора задача, как первая космическая программа. В контексте эпидемии, рынок может не справиться с производством необходимой продукции или вакцины. Может быть и систематическая проблема, типа кризиса 2008-го года.

Американские экономисты знают много сценариев, где необходимо вмешательство государства. Эти знания превратились в многочисленные законы и механизмы регуляции рынка. Но для советского иммигранта со своей новой религией капитализма, это всё звучит как ересь.

Получается, что капитализм работает, и даже очень хорошо, в большинстве случаев, но далеко не всегда. Государство регулирует «свободный» рынок, предоставляет необходимые услуги и вмешивается по необходимости. А функции государства оплачивает налоговая система.

И в этом месте нужно огласить самый заезженный миф русскоговорящего трамписта: если бы понизили налоги, то бизнесы бы наняли больше людей, произвели больше товара, больше людей купили бы больше товара, и всем было бы хорошо. И наоборот, Демократы хотят поднять налоги и «убить» экономику.

Я до сих пор помню, как мне объясняли эту идею лет 30 назад. Если у вас есть пирог, и государство забирает себе большой кусок, то со временем пирог становится меньше, и всем достаётся меньше. А если государство забирает себе маленький кусочек, то пирог растёт, и всем достаётся больше. Сегодня это напоминает мне бородатый анекдот о том, как физику поручили смоделировать скачки лошадей, и он создал модель шарообразной лошади, плывущей в вакууме.

Конечно, всё сложнее. То, что капиталистическая система не может работать без государства я уже написал. Поэтому вечный зов «чем меньше налогов, тем лучше» не может быть верным. Вместо этого нужно задать правильные вопросы: сколько и с кого собрать налогов, сколько одолжить денег и на что их потратить.

Начну со «сколько» и «на что». Не вдаваясь во все детали, я предлагаю такую формулировку: любые налоги, которые позволяют государству помочь своим гражданам более эффективно, чем если этим будет заниматься свободный рынок, себя оправдывают. Можно спорить в рамках демократических процессов, чем именно должно заниматься государство, но нужно согласиться, что роль государства не менее важна, чем роль рынка. Но объяснить это нашего иммигранту нереально.

Наружу сразу вылазит советский анти-правительственный цинизм. «Они» (правительство) сидят там, ничего не знают, занимаются ерундой, не дают нам спокойно жить и работать. Эти таинственные «они» виноваты всегда и во всём. Я помню, как повысили налог на бензин, чтобы починить дороги. Сначала «наши» люди ругались зачем подняли налоги, а когда я объяснил зачем, то почему довели до такого состояния и не повысили раньше.

«Одолжить» приводит советского человека в дикий ужас. Как это, жить в долг, печатать валюту, уйти от золотого стандарта? Ересь какая! Но большинство людей не стесняются взять займ при покупке дома. 30-летний займ на дом в итоге стоит в два раза больше, чем сам дом, но интуитивно все понимают, что нам нужен один дом сейчас, а не два дома через 30 лет.

А у государственных займов условия намного лучше, потому что государство это не отдельно взятый человек. Оно, государство, контролирует всё, и займы, и валюту, и может инвестировать с более существенным возвратом, например в инфраструктуру или образование, чем та же покупка дома. Даже печатать валюту можно и нужно (вдох-выдох, вдох-выдох), если это не приводит к инфляции.

«С кого»? Здесь у советских трампистов всё совсем запущено. Они уверены, что если убрать налоги «сверху», то всем что-то перепадёт. Предприниматели создадут новые рабочие места, произведут новую продукцию (предложение), и у людей появятся деньги всё это купить (спрос).

Всё верно с точностью до наоборот. Сначала у людей должны появиться деньги (спрос), тогда предприниматели произведут новую продукцию (предложение), и может быть наймут новую рабочую силу.

Поэтому намного лучше для стимуляции экономики дать деньги людям, которые их сразу потратят. При уменьшении налогов миллионер не побежит покупать туалетную бумагу. Он положит в карман или купит акции. Спрос на товары от этого не увеличивается.

А если дать те же самые деньги бедному, у него и выхода нет, он их сразу потратит на предметы первой необходимости. И продавцы в магазине, и рабочие на фабрике, производящие эти товары, получат зарплату и тоже её потратят. И этот процесс передачи денег из руки в руки называется скорость денег (velocity of money), и если деньги переходят из рук в руки часто, то это стимулирует экономику намного сильнее, чем очередной бонус для президента корпорации.

И снова русскоговорящие трамписты бросаются грудью на амбразуру. Это же не социализм, бедный ЗАСЛУЖИЛ быть бедным, а богатый ЗАСЛУЖИЛ быть богатым – всё честно. Ну кроме того, что статус бедных и богатых зависит больше от их почтового индекса и статуса их родителей, одно очевидно. Напуганы советские иммигранты социализмом, а олигархию они то ли не застали, то ли не поняли.



Когда после перестройки всё приватизировали, кхе-кхе, разворовали в 90-х, появилось несколько ОЧЕНЬ богатых олигархов на фоне нищего общества. Эта нездоровая ситуация несовместима с демократией и даже со свободным капитализмом. И если разница между богатыми и бедными будет продолжает расти, то мы тоже рискуем получить похожий результат в США.

Ну подумаешь, несколько человек владеют почти всем? Для начала, они контролируют почти всю экономику, убирают конкурентов, и уничтожают тот самый свободный рынок. Дальше они начинают финансировать целые предвыборные компании и армию лоббистов. Оно всё может заработано и законно, но только они эти законы сами для себя и пишут, например, налоговый кодекс, чтоб их «честно заработанное» и дальше росло «честно», законно и экспоненциально. В итоге люди, которые «живут на одну зарплату», зачастую платят больше налогов в процентном смысле, а иногда и в абсолютных суммах, чем некоторые миллиардеры, например Трамп. И я не пишу о далёком будущем, это происходит прямо сейчас.

Эх, если бы советские трамписты оторвались от своей догмы, что перераспределение имущества, это когда поднимают налоги на богатых и помогают бедным! Под «имуществом» нужно понимать ресурсы общества, и что меньше людей владеют всё большим и большим процентом этих ресурсов. Тогда сразу становится понятно, как и в какую сторону происходит перераспределение. И самое интересное, что они верят в дикие конспирации о том, как всё в мире решают деньги, но не видят самое очевидное прямо перед своим носом.

Может ли быть такая ситуация, где мы грабительски обкладываем налогами богатых людей, до такой степени, что им просто смысла нет быть богатыми? Теоретически, да. Капитализм позволяет финансировать многочисленные блага для всего общества – то, что советский иммигрант называет «социализмом». И могут наступить серьёзные проблемы, если так называемый «социализм» забудет, кто за всё это платит.

Но затрудняюсь я найти богатых людей, которым стало не выгодно быть богатыми. А вот быть бедным очень тяжело, и выбраться из бедноты почти невозможно. И разница между богатыми и бедными продолжает увеличиваться до критического уровня.

Поэтому проблема у нас не в том, что «социализм» забыл, кто за всё платит, а в том, что «капитализм» забыл, зачем он существует. Наши иммигранты-трамписты убедили себя, что капитализм нужен исключительно для того, чтоб набить себе карманы, а дальше пусть хоть потоп. Извините, но для этого не нужен ни капитализм, ни демократия. Есть много других систем, которые приводят к такому же результату для отдельно взятых людей (путинская Россия), только жить им там не захочется.

А как же Трамп? Почему этот «гигант мысли» превратился в секс-символ капитализма? А дело в том, что наш экономически и политически необразованный иммигрант наивно радуется, что наконец-то у власти успешный бизнесмен, работодатель, миллиардер, а не какой-нибудь «продажный» политик. Лучшего сторонника капитализма и представить трудно. И за этим фасадом они не видят демагога и афериста. Не понимают, что деньги он унаследовал, что почти всё разбазарил, что почти все его бизнесы развалились, и что даже какие-то успехи не достались ему без воровства и обмана. Всё трамповское правление – это один за другим скандал о коррупции и раздаче слонов самому Трампу, его семье и его далеко не бедным друзьям. Трамп не защитник капитализма, а симптом разложения нашей экономической и политической системы.

Я физически не смогу описать всё, что произошло за последние 4 года, но это всё и так хорошо задокументировано. Приведу один пример. Поскольку Трамп не отказался от своего бизнеса, когда стал президентом, он создал новую систему коррупции. Местные и зарубежные интересы поняли, что нужно останавливаться в трамповских отелях и искать другие возможности вливать деньги в его бизнес, чтобы заслужить благосклонность «царя». Кроме очевидной коррупции, возникла ещё одна проблема. При честном рынке все конкуренты должны участвовать на равных правах. Но конкуренты Трампа стали терять бизнес, даже если их отели лучше и цены ниже. Как ни странно, ярых защитников капитализма это не возмущает.

Даже в «библии» капиталистов-либертарианистов «Атлас расправил плечи» («Atlas Shrugged») Айн Рэнд пишет о богатых паразитах общества. Они ничего не изобретают, они ничего не производят, они некомпетентные лентяи. Они пользуются своими связями в правительстве и продолжают богатеть на труде намного более талантливых и компетентных людей. «Атлас» – это сказка, утопия, но она точно описывает Трампа и его окружение.

Как вывести советских «капиталистов» из культа Трампа пока остаётся загадкой. Догмы, конспирации и необразованность крепко держат их в тисках собственных заблуждений. Как в американском анекдоте (извините за перевод): сколько психологов нужно, чтобы поменять лампочку? Только один, но она очень должна хотеть поменяться.

Dmitry Abramson