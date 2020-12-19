Вице-президент Майк Пенс сделал прививку от COVID-19

Майк Пенс назвал создание вакцины против коронавируса в столь короткие сроки «медицинским чудом», сообщает в субботу Голос Америки.

В пятницу утром вице-президент США Майк Пенс прошел вакцинацию против коронавируса. Он сделал это в прямом телеэфире с целью повысить доверие общественности к безопасности и эффективности новой вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Прививка также была сделана супруге вице-президента Карен Пенс и главному хирургу Джерому Адамсу в одном из административных зданий Вашингтона, недалеко от Белого дома. Врачи рекомендовали всем троим пройти повторную вакцинацию через 21 день.

В прямом эфире Пенс назвал начавшуюся вакцинацию «медицинским чудом», заявив, что в среднем на разработку, производство и распространение вакцины требуется от 8 до 12 лет. Пенс отметил огромную работу, проделанную Национальным институтом здравоохранения, Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и командой президентского проекта «Операция Сверхзвуковая Скорость».

Майк Пенс сказал, что приближающееся Рождество – это всегда праздник надежды, и добавил, что нынешняя вакцинация тоже приносит надежду американскому народу и людям в других странах. Пенс заявил, что администрация президента Трампа рассчитывает, что уже до конца декабря прививку смогут получить 20 миллионов американцев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 75 миллионов случаев заражения COVID-19. Из них в США – 17,2 миллиона случаев заражения.