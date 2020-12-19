Трамп урезал финансирование здравоохранения Калифорнии на $200 млн из-за абортов

В среду администрация Трампа заявила, что сокращает федеральное финансирование здравоохранения Калифорнии на 200 миллионов долларов, потому что штат требует, чтобы страховщики покрывали аборты. С точки зрения Департамента здравоохранения и социальных служб, штат нарушает федеральный закон о борьбе с дискриминацией, известный как Поправка Шелдона. Этот закон защищает страховщиков от принуждения к предоставлению страховки на аборт.

Департамент заявил, что приостановит финансирование Medicaid в первом квартале 2021 года и, если штат не соблюдает требования, департамент будет сокращать финансирование на 200 миллионов долларов каждый последующий квартал.

Ранее в этом году администрация президента предупредила Калифорнию, что штат может потерять федеральное финансирование из-за постановления 2014 года, которое вменяет работодателям и частным страховым компаниям оплачивать аборты.

Есть вероятность, что новая администрация избранного президента Джо Байдена отменит это решение. На должность главы агентства по здравоохранению и социальным услугам назначен генеральный прокурор Калифорнии Ксавьер Бесерра, который является сторонником права на аборт.