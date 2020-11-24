Шпионские игры и черногорский переворот

В конце ноября известное украинское издательство «Дух і літера» выпустило электронную версию новой книги американского эксперта, писателя и автора нашего сайта Ксении Кирилловой, «Подвиг по расчету».

В предыдущей книге автора, историческом шпионском романе «В паутине безумства», помимо напряженной борьбы спецслужб, были показаны подлинные реалии советской карательной психиатрии и противоракетной обороны. По словам директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, «в отличие от многих книг на «шпионские» темы, этот роман выделяется своей точностью в описании как реалий советской действительности, так и тонких деталей шпионского мастерства». Книга была издана на русском, украинском и английском языках и вошла в перечень 10-ти украинских книг, рекомендуемых к прочтению за 2019 год, и в список лучшей женской прозы текущего года.

Действие нового романа происходит уже в наши дни, в 2016 году. Половина сюжета развивается в США, а затем действие переносится в Черногорию, как раз накануне попытки сорванного осенью 2016 года государственного переворота. По словам автора, несмотря на вымышленный сюжет, многие детали происходившего в тот год в Черногории очень близки к реальности.

«Мне повезло найти источник из Сербии – человека, который тесно общался с сербскими радикалами, сотрудничавшими с российским Минобороны. Он предоставил множество материалов, включая видеозапись своего разговора с одним из обвиняемых в руководстве диверсионной группой, подозреваемой в подготовке переворота – основателем радикальной организации «Сербские волки» Александром Синджеличем», – рассказывает Ксения Кириллова.

Помимо «черногорского» сюжета, в романе показана история двух сестер, одна из которых, Кристина, становится успешным психологом в США, а вторая, Евгения – главой популярного брачного агентства в Москве. Начав ради выгоды передавать конфиденциальную информацию о своих американских клиентах в Россию, Кристина даже не подозревает, как именно ее сестра использует полученные сведения…

«Мне хотелось показать, как медленно, шаг за шагом, человек втягивается в преступление и теряет моральные ориентиры. В то же время, раскаяние часто наступает именно тогда, когда человек невольно оказывается сопричастным ко злу, участвовать в котором он не планировал. Шок от неожиданных последствий способен пробудить уже усыпленную было совесть, что заставляет людей переосмыслить всю свою прежнюю жизнь», – поясняет автор.

«Мне как, человеку, проработавшему какое-то время в разведке, было интересно, как автор, столь далекий от этого, смогла так прочувствовать и передать переживания героев, по воле судьбы задействованных в оперативной игре, их внутренний мир и действия, которые они вынуждены совершать под воздействием экстремальных обстоятельств», – делится своими впечатлениями о книге бывший подполковник разведки КГБ СССР из Азербайджана Акиф Гасанов.