Защитники иммигранта из Узбекистана подали в суда против Соединенных Штатов

Нью-йоркское отделение Совета по американо-исламским отношениям (The New York chapter of the Council on American-Islamic Relations, CAIR-NY) и Клиника правовой помощи иммигрантам Нью-Хейвена (New Haven Legal Assistance Immigrant Rights Cliic) объявили о подаче иска в Восточном округе Нью-Йорка против Соединенных Штатов и трех агентов иммиграционной и таможенной службы (ICE) за нападение на их клиента, выходца из Узбекистана Баходира Маджитова и нарушение его конституционных прав во время незаконной попытки депортировать в июне 2019 года.

Маджитов является уроженцем Узбекистана и находится в Соединенных Штатах с момента своего законного въезда в 2006 году. Он мусульманин, муж супруги-гражданки США и отец трех сыновей. Баходир был арестован ICE в 2017 году, за неделю до рождения своего третьего ребенка, которого он никогда не держал на руках. В июне 2019 года ICE предприняла попытку депортировать Маджитова, несмотря на постановление суда о приостановлении высылки. Во время этой попытки насильственного выдворения сотрудники ICE отвезли Маджитова в аэропорт JFK и попытались заставить его сесть в самолет, направляющийся в Узбекистан. Когда Маджитов отказался садиться на борт, агенты в ответ избили его. В результате физического нападения Маджитову потребовалась медицинская помощь – он получил серьезные травмы. Пока Маджитов находился в заключении ICE, он заразился COVID-19.

Наряду с иском адвокаты Маджитова обратились к федеральному судье с просьбой издать временный запретительный судебный приказ, чтобы приостановить высылку Маджитова до тех пор, пока иск о защите его гражданских прав и привлечении ICE к ответственности не будет вынесен. Ходатайство находится на рассмотрении.

В своем заявлении юридический директор CAIR-NY Ахмед Мохамед сказал, что Баходир был разлучен со своей семьей в течение трех лет и “иск направлен на привлечение правительства к ответственности за его незаконные действия”.