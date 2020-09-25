Галина Исаева (Halyna Isaieva), беженка из Украины, проживающая в Айдахо с марта 2018 года, в настоящее время проходит через очень сложный развод и по сути является единственным кормильцем для своих 5 детей – Влада 16 лет, Артура 15 лет, Дианы 9 лет, Максима 6 лет, Анны 4 года.

Фото: GoFundMe

Галина прошла программу обучения IRC по уборке и дезинфекции больниц и усердно работает в качестве технического персонала в Медицинском центре Меридиан Святого Луки (St. Luke’s Meridian Medical Center), где она убирала палаты для пациентов, а позднее была переведена в отделение неотложной помощи, когда в больницу начали поступать пациенты с коронавирусом.

Пока Галина находится на дежурстве в больнице, за младшими детьми присматривают подруга и старшие дети, которым уже 15 и 16 лет.

Галина крайне нелегко одной обеспечивать семью и оплачивать услуги адвоката, который поможет ей пройти через бракоразводный процесс и защитить детей, поэтому для нее начат сбор денег на GoFundMe.