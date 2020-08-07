США требует конфискации имущества, приобретенного на незаконно присвоенные средства украинского ПриватБанка

Согласно информации Департамента Юстиции, 6 августа Соединенные Штаты подали два гражданских иска в Окружной суд США Южного округа Флориды о конфискации имущества. В исках утверждается, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), приобретенная с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка в Украине, подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

Подразделение ФБР в Кливленде при поддержке отдела международной коррупции ФБР, Управления уголовных расследований IRS и Службы таможенного и пограничного контроля США расследует дело.

В исках говорится, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком (одним из крупнейших банков Украины) присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. Примерно с 2008 по 2016 года оба получали мошеннические ссуды и кредитные линии, когда схема была раскрыта и банк был национализирован Национальным банком Украины.

В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов с помощью подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах сообщники Коломойского и Боголюбова, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, действуя вне офисов в Майами, создали сеть организаций, обычно под каким-либо вариантом названия «Оптима», для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств и их инвестирования. Они приобрели недвижимость и бизнесы по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom.

Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов.