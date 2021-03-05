США ввели санкции в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского

США вводят санкции в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского по обвинениям в причастности к коррупции. Об этом заявил глава Государственного департамента Энтони Блинкен. Коломойскому и членам его семьи запретили въезд в США.

Согласно заявлению Блинкена, санкции связаны с деятельностью Коломойского на посту губернатора Днепропетровской области в период с 2014 по 2015 год. В заявлении говорится, что бизнесмен использовал политическое влияние и свою позицию для личного обогащения и тем самым подрывал верховенство закона и демократические институты в Украине.

В заявлении Блинкена также говорится, что США выражают обеспокоенность и нынешней деятельностью бизнесмена и тем, как это отражается на демократических процессах Украины.

Президент Украины Петр Порошенко уволил Коломойского с поста главы Днепропетровской области в марте 2015 года.

Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов контролируют несколько компаний, оперирующих в Соединенных Штатах. Optima Management Group является одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Кливленде. Ранее американские СМИ сообщали о том, что ФБР расследует причастность Игоря Коломойского к отмыванию денег, но Федеральное бюро расследований отказывалось комментировать эту информацию, а адвокат Коломойского Майкл Салливан в интервью изданию Daily Beast настаивал на том, что его клиент непричастен к незаконной деятельности.

“Громадьске” уточняет со ссылкой на журналистское расследование, что через компанию Optima Игорь Коломойский вместе с бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым отмывали средства “ПриватБанка”, которым олигарх владел до национализации в 2016 году. Как говорится в материалах расследования, Коломойский и Боголюбов передали 622,8 миллиона долларов подконтрольным им фирмам для покупки недвижимости.

Коломойский неоднократно критиковал решение о национализации “ПриватБанка”, называя его незаконным, и пытается обжаловать его в судебном порядке. В свою очередь, уже национализированный “ПриватБанк” стремится отсудить у бывших владельцев, как он утверждает, незаконно выведенные средства. Соответствующее дело в Высоком суде Англии и Уэльса будет рассматриваться в марте 2022 года.

Связи Коломойского с президентом Украины Владимиром Зеленским тревожат западные столицы. Бывший глава американской дипломатической миссии в Киеве Уильям Тэйлор заявил на слушаниях в Конгрессе в прошлом году, что он несколько раз предупреждал Владимира Зеленского о том, что возрастающее влияние Коломойского в структурах власти может привести к падению правительства.

Международный валютный фонд (МВФ) также требует от властей Украины не допустить возвращения “ПриватБанка” прежним владельцам, предупреждая, что если это произойдет – Украине перестанут предоставлять кредиты.

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