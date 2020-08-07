Пророссийская дезинформация наводнила соцсети в США

В соцсетях (в частности Facebook) быстро стала популярной ложная информация о том, что несколько украинцев, до 15 человек, умерли после прививки вакциной от коронавируса американского производства во время ее испытания на Украине. Однако, согласно глобальной базе данных об испытаниях вакцин, которая ведется Всемирной организацией здравоохранения и Национальными институтами здравоохранения США, в настоящее время вакцина от коронавируса не тестируется в Украине.

По сообщению AP, российские СМИ подхватили эту информацию и вскоре пользователи социальных сетей в США делились ссылками на эти статьи. Такой интерес связан с тем, что в конце прошлого месяца 30 000 американцев изъявили желание участвовать в испытании вакцины от COVID-19.

Американские журналисты высказывают опасение о том, как быстро и легко пророссийские веб-сайты могут передавать дезинформацию на просторы американского интернета. Эта дезинформация может вызвать недоверие, страх и формированию ложных представлений о вакцине, что может навредить США, которые планирую выпустить 300 миллионов доз в следующем году, если испытания пройдут успешно.