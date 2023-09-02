Украинский олигарх Игорь Коломойский арестован по делу о коррупции

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому предъявлено официальное обвинение в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере. Бизнесмена, “сделавшего” Зеленского президентом Украины отправили за решетку на 60 дней.

По данным Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности было предъявлено обвинение Игорю Коломойскому в легализации средств в размере более полутора миллиардов гривен, полученных преступным путем, а также в совершении мошенничества.

Согласно материалам расследования, в период с 2013 по 2020 год Игорь Коломойский осуществил легализацию этих средств, выводя их за границу с использованием инфраструктуры банков, находившихся под его контролем.

Предварительное расследование продолжается под надзором Офиса Генерального прокурора Украины.

Ранее, в феврале 2023 года, были проведены обыски в доме олигарха Игоря Коломойского в Днепре. Тогда было известно, что расследование связано с подозрениями в махинациях, касающихся компаний “Укртатнафта” и “Укрнафта”.

Между тем, киевский суд отправил Коломойского под стражу с возможностью залога в размере 500 млн гривен (~$15 млн).

Стоит отметить, что украинский олигарх Игорь Коломойский поддержал кандидатуру Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Ранее сообщалось, что Белый дом побуждает Киев активизировать борьбу с коррупцией в стране.