Калифорнийским церквям угрожают отключать электричество, в Нью-Йорке – сооружают КПП

В связи с ростом новых случаев COVID-19, власти крупных городов вводят новые меры, которые могут помочь сдерживать распространение опасного коронавируса.

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Так, в среду мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти объявил о жестких санкциях в отношении домашних вечеринок, на которые собираются много людей несмотря на распоряжения властей, запрещающие большие собрания. Поэтому начиная с вечера пятницы, полиция имеет право попросить городской департамент водоснабжения и энергетики отключить обслуживание домов и бизнесов, устраивающих вечеринки. По словам мэра, “эти большие домашние вечеринки по сути превратились в ночные клубы на холмах”. На таких домашних вечеринках никто не носит маски, не сохраняет социальную дистанцию и не соблюдает другие меры предосторожности.

После того, как пастор часовни в Ньюбери-парке (Калифорния) сказал, что службы в помещении церкви продолжатся несмотря на ограничения, должностные лица округа Вентура одобрили запретительные судебные приказы и использование других мер в отношении людей и бизнесов, которые отказываются выполнять медицинские предписания локальных властей и властей штата.

Наблюдательный совет округа предоставил право окружному прокурору требовать исполнения этих поручений и приказов в судебном порядке. Об этом сообщает христианский телеканал CBN.

А в Нью-Йорке мэр Билл де Блазио объявил, что на мостах и ​​туннелях будут организованы контрольно-пропускные пункты, которые будут следить, что люди, путешествующие из других штатов, включенных в карантинный список Нью-Йорка (а это 34 штата и Пуэрто-Рико), соблюдают 14-дневный карантин. Путешественники должны будут заполнить специальную медицинскую форму, чтобы специалисты по отслеживанию контактов могли убедиться, что приехавшие находятся на карантине. Те, кто откажется заполнять форму, могут быть оштрафованы на сумму до $2000.