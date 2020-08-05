Власти Лос-Анджелеса угрожают арестовать известного баптистского пастора

Влиятельный баптистский пастор из Южной Калифорнии заявил, что власти угрожают ему арестом и штрафами.

Фото: Fox/YouTube

Как мы уже сообщали, известный баптистский пастор-богослов Джон МакАртур из города Сан-Вэлли на юге Калифорния отказался исполнять приказы местных властей и продолжил проводить богослужения в здании своей церкви.

Теперь ему угрожают штраф и даже арест. По крайней мере, об этом свидетельствует письмо, которое церковь получила на днях от мэрии города Лос-Анджелес.

“Мэр Гарсетти, губернатор Ньюсом не являются главой нашей церкви, – в интервью телеканалу Fox прокомментировал МакАртур попытки правительства закрыть религиозные учреждения, – мы подчиняемся нашему Господу Иисусу Христу”.

Позицию баптистского служителя поддержал Франклин Грэм – сын известного проповедника:

“Я поддерживаю позицию пастора МакАртура и ценю его призыв к «церкви быть церковью в этом мире. Если бы я был в Южной Калифорнии в эти выходные, я бы с удовольствием посетил их служение, и если вы живете где-нибудь в южной Калифорнии, я призываю вас посетить его собрание. Вы не только услышите великое послание из Библии, но и сыграете важную роль в нашей религиозной свободе”.

After Pastor John MacArthur announced that his congregation at Grace Community Church in Sun Valley, California, would… Posted by Franklin Graham on Saturday, August 1, 2020

Между тем, во время пресс-конференции мэр Лос-Анджелеса пообещал отключать воду и электричество тем организациям, которые не исполняют предписания властей.