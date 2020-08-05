Власти Лос-Анджелеса угрожают арестовать известного баптистского пастора

Влиятельный баптистский пастор из Южной Калифорнии заявил, что власти угрожают ему арестом и штрафами.
Фото: Fox/YouTube
Как мы уже сообщали, известный баптистский пастор-богослов Джон МакАртур из города Сан-Вэлли на юге Калифорния отказался исполнять приказы местных властей и продолжил проводить богослужения в здании своей церкви.
Теперь ему угрожают штраф и даже арест. По крайней мере, об этом свидетельствует письмо, которое церковь получила на днях от мэрии города Лос-Анджелес.
“Мэр Гарсетти, губернатор Ньюсом не являются главой нашей церкви, – в интервью телеканалу Fox прокомментировал МакАртур попытки правительства закрыть религиозные учреждения, – мы подчиняемся нашему Господу Иисусу Христу”.
Позицию баптистского служителя поддержал Франклин Грэм – сын известного проповедника:
“Я поддерживаю позицию пастора МакАртура и ценю его призыв к «церкви быть церковью в этом мире. Если бы я был в Южной Калифорнии в эти выходные, я бы с удовольствием посетил их служение, и если вы живете где-нибудь в южной Калифорнии, я призываю вас посетить его собрание. Вы не только услышите великое послание из Библии, но и сыграете важную роль в нашей религиозной свободе”.
Между тем, во время пресс-конференции мэр Лос-Анджелеса пообещал отключать воду и электричество тем организациям, которые не исполняют предписания властей.