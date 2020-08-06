Славянская Евангельская Ассоциация (Slavic Gospel Association, SGA) проводит молитвенную кампанию «Христос за COVID» (Christ Over COVID) и связанную с этим раздачу еды пострадавшим семьям в Сибири. Согласно информации Ассоциации, церковные работники распространили продуктовые посылки по всей России и соседним странам, которые помогли обеспечить 1,5 миллиона обедов.

Фото: SGA

Как указывает SGA, “семьи, у которых мы часто бываем, всегда благодарны за нашу заботу о них. Когда они видят других нуждающихся, они сообщают нам об этом. Неделю назад мы узнали о семье с четырьмя детьми. Единственным кормильцем в семье является отец, и его рабочее время было сокращено до одного или двух дней в неделю. Семья остро нуждается. Мы пришли к ним, познакомились и дали им продукты”.

В настоящее время миссия SGA работает в основном в странах бывшего Советского Союза – России, Украине, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Азербайджане и Армении. Также Ассоциация спонсирует обучение по изучению Библии для русских церквей в Израиле, а также помогает им проводить учебные мероприятия, конференции и публикации на русском языке.