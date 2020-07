Сорос выделяет $220 млн. на поддержание расового равенства в США

Фонды “Открытого общества” – международная сеть грантов, основанная бизнес-магнатом Джорджем Соросом, оказывают финансовую поддержку группам гражданского общества по всему миру с заявленной целью развития правосудия, образования, здравоохранения и независимых СМИ. В понедельник Фонды “Открытого общества” объявили об инвестициях в появляющиеся организации и в усиление лидерства в черных общинах по всей стране на общую сумму 220 млн. долларов.

Большая дола этой суммы – 150 млн. долларов – будет предоставлена ​​через пятилетние гранты организации правосудия, возглавляемым чернокожими, которые помогли создать и поддержать импульс к расовому равенству. Среди получателей грантов называются: Black Voters Matter, Circle for Justice Innovations, Repairers of the Breach and the Equal Justice Initiative.

Как указанная на сайте Фондов “Открытого общества”, они “работают над продвижением расовой справедливости в Соединенных Штатах более двух десятилетий… “Открытое общество” запустило свою инициативу по расовому правосудию в 2003 году и неуклонно расширяет поддержку тех, кто борется с системным неравенством, с которым сталкиваются исторически маргинализированные цветные сообщества”.