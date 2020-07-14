На GoFundMe семья Валентина Брыля (Valentyn Bryl) собирает средства, чтобы справиться с последствиями аварии, в которую они попали на трассе I-95 вместе со своими 10-летними дочками-близнецами, Евгенией и Анастасией.

Фото: GoFundMe

Как указано в описании кампании по сбору денег, “все трое сидели на заднем сиденье машины, когда машина несколько раз перевернулась. В результате аварии отец и одна из дочерей были доставлены в отделение неотложной помощи. У Валентина было повреждение позвоночника и сломаны ребра. Анастасия получила серьезные повреждения головы, переломы ключицы и ног. Она находилась в коме 4 дня. После двух операций на головном мозге врачи спасли ей жизнь”.

На данный момент Анастасия вышла из комы, она узнает своего отца и сестру и может говорить. По словам врачей “ей требуется хотя бы еще одна операция, и тогда это будет длительный процесс реабилитации”. Валентин, который воспитывает дочек один, живет с Анастасией в больнице, работать не может. “Другая его дочь Евгения живет в семье друга”. Их финансовое положение действительно плохое. Любая помощь будет принята с благодарностью.

На момент написания статьи, удалось собрать $8532 из намеченных $25000.