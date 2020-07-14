В Украине расследуют наличие американских биолабораторий, проводящих опыты на украинцах

Правоохранительные органы Украины начали досудебное расследование фактов существования американских лабораторий на территории страны, в которых якобы проводятся медико-биологические опыты на гражданах. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Сообщается, что по депутатскому обращению главным следственным управлением Национальной полиции возбуждено уголовное дело по факту незаконного функционирования в Украине американских бактериологических лабораторий.

По словам депутата, по данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого “следственным путём должна быть проверена информация о причастности украинских чиновников и американских военных к преступлениям против украинского народа”.

Ранее дипломаты РФ в ООН также выражали озабоченность о существовании американских лабораторий «двойного назначения», расположенных на Украине и в Грузии. По словам постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, под видом борьбы с эпидемией на данных базах могут проводится “опасные эксперименты”.

Впрочем, Госдеп США отрицает факты наличия подобных учреждений в СНГ, называя сюжеты о наличие биолабораторий в Украине “фейком Кремля”.