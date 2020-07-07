Российский коллекционер хочет купить памятники, которые стали мишенью протестующих в США

Фонд коллекционера Андрея Филатова (российского бизнесмена и коллекционера произведений искусства) Art Russe сделал предложения о сохранении памятников Теодора Рузвельта и Александра Баранова. Согласно заявлению, опубликованному его фондом в среду, в Нью-Йорк и Ситку были направлены запросы о сохранении памятников в память об этих исторических деятелях по продвижению интересов России.

Как мы писали ранее, коренные народы на Аляске требуют убрать памятник Александра Баранова в Ситке, потому что он является символом притеснения коренного населения. В Нью-Йорке скоро уберут памятник Теодору Рузвельту, который находится перед Американским музеем естественной истории, мэр города Билл де Блазио согласился на демонтаж. Протестующие неоднократно оскверняли этот памятник из-за ее содержания: в его композицию входят африканец и коренной житель, которые находятся у ног бывшего президента.

В заявлении фонда указывается, что “прежде всего речь идет о сохранении памяти государственных деятелей, которые повлияли на историю России, развитие ее экономики и государственности”.