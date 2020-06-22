Власти Нью-Йорка решили убрать статую 26-го президента США Теодора Рузвельта, стоящую у Американского музея естественной истории, передает Голос Америки.

Фото: Mike Steele

Статуя была открыта в 1940 году. Мемориал показывает Рузвельта, восседающего верхом на лошади. По бокам всадника стоят коренной американец и афроамериканец.

По словам мэра города Билла де Блазио, просьба убрать статую поступила от музея. «Американский музей естественной истории попросил убрать статую Теодора Рузвельта, потому что она явно изображает чернокожих и коренных жителей как порабощенных и расово неполноценных», – сообщил де Блазио. – Город поддерживает просьбу музея».