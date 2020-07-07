В Нью-Йорке средь бела дня застрелили отца на глазах у его малолетней дочери

В воскресенье днем 29-летний Энтони Робинсон со своей 6-летней дочкой возвращались домой в Бруклин из Бронкса, когда из проезжающей мимо машины в него выстрелили.

На кадрах видеонаблюдения видно, как подъехала машина и с пассажирского сидения открыли огонь, когда Робинсон повернулся что-то сказать дочери. Испуганная девочка сразу убежала (она не пострадала), а ее молодой отец упал.

По сообщениям СМИ, Робинсона отвезли в больницу BronxCare Health System, где была констатирована его смерть от полученных ранений.

Как передают новостные агентства, в Нью-Йорке случилось несколько убийств во время долгих выходных по случаю Дня Независимости: согласно информации от полиции, кровавый инцидент стал лишь одним из 8 убийств. Полиция просит любого, у кого есть информация о случившемся, связаться с властями по номеру 1-800-577-TIPS.